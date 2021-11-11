Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать связи с Россией

Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси намерен продолжать развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе в разных сферах, включая политику, экономику и культуру. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции на этом посту, передает РИА Новости.

«Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной», — подчеркнул он.

Отдельно новый руководитель японского МИДа отметил необходимость подписать мирный договор с Россией. «<…> мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении <…>», — сказал Хаяси.

По словам министра, японская сторона рассчитывает на разрешение территориального спора вокруг Южных Курильских островов на основании существующих договоренностей, включая и «договоренность, заключенную в Сингапуре».