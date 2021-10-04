Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост Премьер-министра Японии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фумио Кисиде по случаю его избрания на должность Премьер-министра Японии, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах отвечает коренным интересам народов обоих государств.

«Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – подчеркнул Путин в тексте поздравления.

4 октября нижняя палата японского парламента избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету Премьер-министра страны. Он получил 311 из 458 голосов.