Император Японии провел церемонию утверждения нового Премьер-министра

В императорском дворце состоялась торжественная церемония утверждения нового Премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое провел император страны Нурахито, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.

Новоизбранному Премьер-министру вручили документ об утверждении на пост и с этого момента Кисида официально стал главой кабинета министров.

Ранее он уже проходил такую церемонию чуть больше месяца назад, когда впервые был избран на эту должность.

После выборов Касида оставил на своих постах почти всех министров из первого кабинета, за исключением главы МИД, которым стал Ёсимаса Хаяси. Ранее эту должность занимал Тосимицу Мотэги.

По традиции после утверждения главы кабинета министров проходит церемония назначения государственных министров, которые по очереди входят в зал и получают от Премьер-министра документ о своем назначении в присутствии императора. Документ написан от руки тушью и отмечен печатью императора. После церемонии считается, что Правительство окончательно сформировано.

4 октября Президент РФ Владимир Путин поздравил Кисиду с избранием на пост Премьер-министра, отметив, что Россия заинтересована в диалоге и совместной работе с Японией по актуальным вопросам региональной и международной повестки.