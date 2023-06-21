Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран — членов Европейского Союза на очередном заседании согласовали одиннадцатый пакет санкций против России. Об этом сообщает Правительство Швеции, которая сейчас председательствует в Евросовете, в своем Twitter’е.

«В пакет включены меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также индивидуальные списки», — сказано в заявлении.

По словам посла Польши при ЕС Анджея Садося, новые ограничения коснутся 70 лиц, которых подозревают в организации депортаций, и 30 компаний, которые обходят санкции и поддерживают Вооруженные силы РФ.

Кроме того, Евросоюз хочет заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» (ведущей в Польшу и Германию) и запретить российским грузовым прицепам пересекать границу с ЕС, отмечает «Польское радио».

В мае министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что 11-й пакет санкций против России могут согласовать в июне — к очередному саммиту Европейского Союза.