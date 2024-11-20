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Татарстанцев освободят от пеней при оплате долга за вывоз ТКО до 31 декабря
В Татарстане стартовала акция «В Новый год без долгов». При полном погашении задолженности за услугу «Обращение с ТКО» жителей республики освободят от уплаты ранее начисленных пеней, сообщает организатор — УК ПЖКХ.
Акция проводится с 1 ноября по 31 декабря. Для этого необходимо оплатить задолженность на сайте АО «Татэнергосбыт» либо пройти по ссылке. Также есть возможность провести оплату по реквизитам:
Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 049205603
Корр. счет: 30101810600000000603
Город банка: Казань
Номер счета:40702810662000023231
Назначение платежа: ЛС, адрес, ФИО
Регоператор подчеркнул, что условия акции будут соблюдены только при добровольной оплате долга. Принудительное исполнение на основе судебных актов не признается основанием для списания пеней.
Узнать сумму, требующуюся к оплате, а также пени можно увидеть на платежном документе. Снятие начисленных пеней отобразится в платежном документе за расчетный период после месяца, в который была погашена задолженность.
Получить консультацию и узнать об акции подробнее можно по номеру 8 (843) 260-02-40 (доб. 252, 253, 254).
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