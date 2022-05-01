Новые пособия на детей и ипотека под 9%: что ждать татарстанцам с 1 мая?

В мае вступают в силу нововведения в российском законодательстве, а также решения на местном уровне. «Татар-информ» выбрал 10 основных, которые могут затронуть татарстанцев.

1 – Праздничные майские дни

Традиционно май для жителей России начнется с выходных. На федеральном уровне определили, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

На федеральном уровне определили, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, в прошлом и позапрошлом годах россиянам было предоставлено 10 выходных дней. На сегодняшний день регионы могут самостоятельно принять решение о продлении праздников. В Татарстане период с 4 по 6 мая останется рабочим.

2 – Новые пособия на детей

С 1 мая начнется прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. Офисы МФЦ в Татарстане будут работать с 1 по 10 мая без выходных, чтобы принять заявления. Также их можно подать через портал Госуслуг.

Деньги будут выплачиваться ежемесячно тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Выплата назначается на каждого ребенка сроком на один год и продлевается по заявлению.

Получить ежемесячную выплату может один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и проживающий на территории страны.

3 – Повышение стоимости проезда в Казани

Жителей и гостей Казани с 1 мая ждет увеличение стоимости проезда в наземном городском общественном транспорте.

Жителей и гостей Казани с 1 мая ждет увеличение стоимости проезда в наземном городском общественном транспорте Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При оплате наличными и банковской картой стоимость проезда вырастет на 1 рубль. Поездка будет обходиться в 36 рублей и 31 рубль соответственно. При оплате проезда транспортной картой теперь также придется платить 31 рубль. Таким образом, в этом случае подорожание составит 4 рубля. При оплате билетами длительного пользования на сто поездок и более цена проезда будет равняться 23 рублям.

4 – Банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9%

С 1 мая должны измениться условия льготной ипотеки на новостройки. Планируется снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Татарстана составит до 6 млн рублей.

ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки уже распределил 2,5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9%, сообщал Минфин России.

5 – Истечет срок подачи декларации

Так как 30 апреля – выходной день, Федеральная налоговая служба разрешила подать декларацию о доходах, полученных в 2021 году, до 4 мая 2022 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета, в МФЦ или онлайн в личном кабинете на сайте ФНС.

Федеральная налоговая служба разрешила подать декларацию о доходах, полученных в 2021 году, до 4 мая 2022 года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

6 – Доплаты к пенсиям членов экипажей и шахтеров

Майское нововведение коснулось пенсий бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации. Теперь они могут получать ежемесячную выплату, если они проработали в должности членов летных экипажей: мужчины не менее 25 лет, женщины – 20 лет. Также дополнительные выплаты предусмотрены пенсионерам, которые не менее 25 лет работали в ряде отраслей угольной промышленности.

7 – На маткапитал смогут рассчитывать отцы с детьми от суррогатных матерей

С 1 мая расширены возможности для получения материнского капитала мужчинами. Кроме ранее предусмотренных случаев, мужчина сможет пользоваться маткапиталом, если мать ребенка без гражданства России умерла или объявлена умершей; мать оставила ребенка в роддоме или в больнице и дала согласие на усыновление (за исключением усыновления отчимом) – это позволяет получить маткапитал тем мужчинам, у которых ребенок родился от суррогатной матери.

8 – Соцвыплаты сохранятся для подростков, получающих пенсию, при трудоустройстве

Подростки, получающие пенсии по инвалидности и по потере кормильца, сохранят за собой право на социальную доплату к таким пенсиям в период временного трудоустройства по направлению центра занятости. Раньше это не предусматривалось.

Теперь без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

9 – Пособия не спишут за долги

Теперь без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита. Если человек передумал отдавать выплату, то он в течение 14 дней сможет отозвать эти средства обратно.

10 – Банк России увеличил лимит операций в СБП

С 1 мая Центробанк увеличил сумму одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Раньше максимальная сумма перевода составляла 600 тыс. рублей, теперь она увеличена до 1 млн рублей. Таким образом, нововведение позволит россиянам оплачивать товары и услуги без комиссии на более крупные суммы. Изменения также распространяется на торгово-сервисные предприятия.