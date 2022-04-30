В Казани с 1 мая вырастет стоимость проезда в наземном общественном транспорте

В Казани с 1 мая увеличится стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте. Ранее соответствующее решение принял Государственный комитет РТ по тарифам, напоминает портал мэрии столицы Татарстана.

При оплате наличными и банковской картой стоимость проезда вырастет на один рубль. Поездка будет обходиться в 36 рублей и 31 рубль соответственно.

При оплате проезда транспортной картой теперь также придется платить 31 рубль. Таким образом, в этом случае подорожание составит 4 рубля.

При оплате билетами длительного пользования на сто поездок и более цена проезда будет равняться 23 рублям.

В Госкомитете РТ по тарифам ранее рассказали, что «необходимость пересмотра действующих тарифов заявители объяснили инфляцией, ростом цен на горюче-смазочные материалы, энергоносители, шины и запчасти, а также необходимостью обновления подвижного состава».

Помимо Казани, стоимость проезда вырастет в Альметьевском, Нижнекамском и Мензелинском районах Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».