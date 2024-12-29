Новошешминцы отправили новогодние подарки землякам на СВО

Серебряные волонтеры поселков Красный Октябрь и Горшково Новошешминского района работают совместно: первые готовят банки для окопных свечей, шьют наволочки, вторые — заливают емкости парафином и делают подушки для госпиталей на передовой. Витаминный чай изготавливают и те, и другие, соединяют продукцию и отправляют.

«24 декабря мы отправили горшковцам 114 банок. Перед этим наши односельчане Анатолий и Петр простучали все банки, выровняли бока и края, а мы, девчата, довели банки до ума, — поделилась краснооктябрьский волонтер Татьяна Иванова. — Около ста жестяных банок нам накопили и передали работники новошешминского кафе „Сакура“, часть банок принесли жители деревень».

Как сказала Татьяна Иванова, бойцы очень ждут эти свечи. «Мы ими только и греемся, сказали мне ребята. Они очень ждут эти свечи. Зимой ставят свечу в буржуйку для обогрева блиндажа. Летом на свече можно и суп подогреть, и чай, — рассказывает волонтер. — Чтобы она дольше горела, мы туго скучиваем картон и вставляем в банки, фитиль тоже делаем из картона. Парафин заливается два раза, чтобы не было пустот. Свеча получается тяжелой и горит 4 часа».

Для пошива наволочек краснооктябрьцы бросили клич по всей деревне. У кого были ненужные пододеяльники, простыни или даже новая ткань, все приносили волонтерам. Из использованной ткани они шили наперники, то есть нижнюю наволочку, из новой ткани — верхнюю. Откликнулись 62 семьи.

«Я не успевала кроить, девчата шить, — рассказала волонтер. — Работу по изготовлению подушек и наволочек будем продолжать до окончания СВО. Так нам сказала руководитель группы горшковских серебряных волонтеров Надежда Панфилова. С осени мы уже пошили для них около 1 тыс. наволочек».

В деле задействованы и главы сельских поселений — Краснооктябрьского и Ленинского (деревня Горшково). Во время поездок руководителей в райцентр происходит передача пошитого, а также банок, трав для чайных пакетиков и многого другого.

Ежедневно волонтеры готовят по 300-400 пакетиков чая. Они засыпают в упаковку не только заварку и травы, но и сахар. Бойцы попросили: «Горячий витаминный чай — отлично, а если еще будет сладкий, тут уж все 30 удовольствий».

С 15 по 25 декабря пакетиков «З в 1» краснооктябрьцы сделали около 3 тысяч. В начале декабря 2,5 тыс. штук уже отправили на СВО. Чай волонтерам помогали делать и местная школа, и односельчане: приносили сахар, заварку, травы. Даже из соседних деревень привозили. Также школьники подготовили для бойцов письма.

«Помогают уроженцы нашего поселка из Набережных Челнов Зартдинова Райхана, Ногмановы Равиль и Роза, Махмутовы Муслима и Самат, — продолжила Татьяна. — Они уже во второй раз привозят нам 15 килограммов сахара, упаковки с чаем, душистые травы, которые выращивают на даче. Невестка моя, медсестра в Центральной районной больнице, бросила клич по больнице. Коллеги ее травы все несут и несут. Хотим сказать спасибо всем неравнодушным людям за ваши добрые сердца и искреннее желанием помочь тем, кто находится на передовой».

27 декабря две коробки с чаем по 300 пакетиков, окопные свечи и другие новогодние подарки, собранные жителями поселка, уехали с бойцом Александром из Слободы Волчьей.

«Он находился в отпуске, заехал за ними в Красный Октябрь, там у него живет родная сестра. Отправился в часть на своей машине, волонтеры его торжественно проводили. Собирали эти подарки тоже всем поселком. Принесли все кто что мог: носки, свитера, рукавицы, варенье, соленья. Предприниматель Лидия Савельева передала 30 пар перчаток из своего магазина, соленое сало в вакуумной упаковке, 100 пакетиков кофе „3 в 1“», — перечислила Татьяна Валентиновна.

Остальные чайные пакетики передадут волонтеру Александру Карпову, который скоро поедет на другое направление.

В середине января к бойцам отправится волонтер Виктор Калмыков. Краснооктябрьцы уже готовят чай к этому сроку.

«Девчонки мои, которым за 60, ходят все готовить каждый день, как на работу. Очень серьезно относятся к делу, а если не могут прийти, то только по уважительной причине и всегда очень извиняются», — сказала Татьяна Иванова.

Волонтеры не оставляют без подарков бойцов-односельчан, приходящих в отпуск. Недавно наборы из чая, цукатов и пастилы вручили троим ребятам, которые приходили на встречу со школьниками.

«Жители деревни Горшково продолжают плести маскировочные сети, — сообщила волонтер Надежда Панфилова. — Пусть они сохранят жизни наших защитников! Вся наша команда в 9 человек работает от души! На сегодня подушек сшито около 1000 штук. Синтепон и парафин для окопных свеч покупаем сами, а также рулоны спанборда для изготовления маскировочных сетей. Летом плели из зеленого спанборда, сейчас зимой из белого».

Недавно команда Надежды Панфиловой встречала колонну из 10 «КАМАЗов с СВО. Бойцы поехали в Набережные Челны в командировку. По пути один автомобиль сломался. Три дня, пока ремонтировали, водителей встречали у себя жители деревни. Жили у Надежды Панфиловой, которая им готовила, остальные горшковцы тоже помогали: кто-то испек бэлиш, кто-то пироги, а кто-то принес теплые вещи. Из Новошешминска приезжали волонтеры Евгений и Александр Козловы, Фарид Шакиров. Они организовали гостям баню, шашлыки. Бойцы остались очень довольны гостеприимством местных жителей.

К их приезду все сплетенные маскировочные сети были уже отправлены на СВО. Тогда волонтеры решили в краткий срок сделать еще, чтобы передать сети с колонной. Бабушки сидели до полуночи и сумели за два дня сделать две штуки. Бойцы увезли сети, еще 30 готовых подушек для госпиталя и множество гостинцев, которые принесли жители Горшково и соседних деревень Тубылгы Тау и Ленино.

Серебряные волонтеры действуют также в других деревнях. Например, Наталья Скачкова из Новошешминска уже много месяцев шьет дома на машинке тактические носилки. Сначала делала из твердых тканей, сейчас приноровилась из строп, которые сама и покупает.

В Новошешминске пенсионерки собираются в центральной библиотеке: делают окопные свечи, раскладывают чай, вручную шьют тактические носилки. В селе Утяшкино бабушки в доме культуры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи.

На недавней встрече глава района Вячеслав Козлов вручил серебряным волонтерам благодарственные письма от единой организации серебряных волонтеров РТ«Добро-центр „Молоды душой“», которая находится в Казани.

Не отстают от взрослых и школьники. Восьмиклассники средней школы села Новошешминск под руководством социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» Рузанны Храмовой собрали три коробки новогодних подарков для бойцов 1-й роты. Они упаковали в посылки носки, нательное белье, заварочные супы, макароны, крупы, чай, кофе, кондитерские изделия.

Одним словом, все новошешминцы объединились и действуют плечом к плечу, помогая нашим бойцам. Без сомнения, нашим ребятам будет приятно получить и новогодние подарки от своих земляков.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.