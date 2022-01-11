Новогодний турпоток в Великий Болгар оказался на 10% выше прошлогоднего

Фото: Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

В январские праздники наступившего года Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник принял 6 тыс. туристов, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

Точкой притяжения туристов стала новогодняя программа «Зимние встречи с прошлым», которая проводилась с 3 по 6 января. В эти четыре дня Болгар ежедневно принимал до полутысячи туристов из разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Чебоксар, Ярославля, Ульяновска, Самары и, конечно, Казани.

«Программа шла в течение четырех дней, ее посетило чуть более 3 тыс. человек. Также туристы посещали музейные объекты. По сравнению с 2021 годом новогодних туристов в наступившем году было на 10% больше», — отметила собеседница агентства.

6 января в Болгаре состоялось открытие выставки «Волшебство советской елки», а 7 января для гостей музея состоялось интерактивное мероприятие «Свет рождественской звезды». На мероприятии участники познакомились с историей Рождества, его значением и традициями. По сюжету игры, гостям нужно было зажечь рождественскую звезду на елке в музее. По легенде лучики этой звезды рассыпались, а чтобы их собрать, участникам необходимо было пройти восемь заданий квеста, выполняя творческие, интеллектуальные, музыкальные задания. В завершение все получили памятные подарки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новогодние праздники аэропорт Казани увеличил перевозку пассажиров на 47%.