В Болгарском музее-заповеднике откроется выставка «Волшебство советской елки»

6 января на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации состоится открытие выставки «Волшебство Советской елки», посвященной традициям празднования Нового года в относительно недалеком прошлом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

«В экспозиции будет представлено порядка 50 экспонатов советского периода 70-80-х годов ХХ века. Большую часть экспозиции составят стеклянные и картонные елочные украшения, новогодние открытки, елочные фонари, карнавальные маски и другие новогодние украшения, которые активно использовались в новогодние праздники во времена советского периода», — поделилась собеседница агентства.

Выставка расскажет и об истории елочных игрушек и украшений. По елочным игрушкам можно прочесть историю страны, узнать, какие события происходили, увидеть, чем жили советские люди. Елочные игрушки советского периода отличались теплотой и мягкостью, так как они делались с большой теплотой. Помимо этого, посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению «Куклы-оберега».

Планируется, что выставка будет открыта в течение двух недель. Ее можно посетить также обладателям «Пушкинской карты». «1 января прошло новое зачисление средств на „Пушкинскую карту“. Любой человек, имеющий ее, может посетить любой наш музей и мероприятие. Мы работаем без перерыва и выходных», — уточнила Лилия Сафина.