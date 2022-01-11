В новогодние праздники аэропорт Казани увеличил перевозку пассажиров на 47%

В период новогодних праздников аэропорт Казани обслужил на 47,4% пассажиров больше аналогичного периода 2020 – 2021 годов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в международном аэропорту “Казань” было обслужено 105 тыс. 210 пассажиров. Выполнено 470 рейсов – прирост составил 46%», – отметили в пресс-службе.

На внутренних направлениях обслужено 78 тыс. 492 пассажира, что на 26% больше аналогичного периода 2020 – 2021 годов. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды.

Объемы международных перевозок увеличились почти в три раза – всего было перевезено 26 тыс. 718 пассажиров. Среди международных рейсов самым большим спросом пользовались полеты в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дубай и Анталью.