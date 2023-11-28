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Общество 28 ноября 2023 13:40

Новобранцев из Алексеевского района проводили на срочную службу в армию

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Новобранцев из Алексеевского района проводили на срочную службу в армию

Сегодня ранним утром из Алексеевского района на срочную службу в армию проводили ребят-призывников.
По традиции глава района Сергей Демидов вручил им командирские часы и военные билеты.

«Уверен, Андрей и Филюс вернутся настоящими мужчинами и верными защитниками Отечества», — написал Демидов.

Напомним, 1 октября в соответствии с приказом Президента РФ Владимира Путина в России стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря 2023 года. Всего из республики с октября по декабрь этого года служить Родине отправятся более 3 тыс. призывников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Алексеевского района встретился с мамой Героя России Расима Баксикова.

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Фото: телеграм-канал Сергея Демидова.

#осенний призыв
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