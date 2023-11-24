Глава Алексеевского района встретился с мамой Героя России Расима Баксикова

В преддверии Дня матери Глава Алексеевского района Сергей Демидов пригласил матерей военнослужащих на чашку чая. О встрече руководитель муниципального образования рассказал в своем телеграм-канале.

«В преддверии Дня матери чествуем героинь – солдатских матерей, у кого по два и три сына несут службу на СВО. За чашкой чая обсудили житейские заботы, собрали пожелания и потребности наших ребят для дальнейшей отправки гуманитарного груза на новые территории», – написал он.

Также Демидов рассказал, что на встречу пришла Разия Баксикова – мама Героя России Расима Баксикова.

«Рад был встрече и с Разией Баксиковой, мамой Героя России Расима Баксикова, чей подвиг приблизил несомненную Победу. Низкий поклон вам, милые женщины, за достойное воспитание сыновей – истинных защитников Отечества!» – поздравил женщин глава муниципалитета.

Разия Баксикова в свою очередь сказала: «Я счастлива, что мой сын вернулся домой. Но сердце болит и за чужих сыновей».

Напомним, Герой России, старший лейтенант Расим Баксиков родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО известен как танкист с позывным Монолит. 6 июня на Запорожском направлении российский танк в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию. Все члены экипажа стали Героями России.

Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин отметил: «<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».

Напомним, что указом Президента 2024-й в России объявлен Годом семьи.