Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 44 компаний из России и Беларуси

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 44 российских и белорусских госкорпораций, включая ПАО «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

«Одна из госкомпаний — „Газпром“, крупнейшая российская компания и ключевой источник доходов российского экспорта за счет продажи газа», — говорится в сообщении.

Всего в санкционный список попало 44 компании, включая производителей оружия, и отныне новозеландцам запрещено «иметь с ними дело».

Ранее Новая Зеландия сообщила о персональных ограничениях против Президента России Владимира Путина, ряда российских политиков, бизнесменов, военачальников, а также депутатов Госдумы, которые одобрили признание независимости ДНР и ЛНР.

Утром 24 февраля Президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине, После этого страны Запада начали ужесточать ограничения против России.