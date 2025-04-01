Новая сенсация «Динамо-ЛО» или финальная битва Алекно против Вербова: интриги полуфиналов

2 апреля состоится первый матч полуфиналов волейбольной Суперлиги между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО». 3 апреля сыграет вторая пара – «Зенит» Владимира Алекно против «Белогорья». О самых важных аспектах противостояния – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Ждать от «Динамо-ЛО» сюрприза в полуфинале с «Зенитом-Казань»?

Уже второй год подряд на полуфинальной стадии Суперлиги будет играть команда-сенсация. В прошлом сезоне таковой был новоуренгойский «Факел», который сумел выбить «Локомотив» (2:1). Сейчас же главным открытием чемпионата России является «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. И в полуфинале сосновоборцы будут противостоять «Зениту-Казань» Алексея Вербова, как и «Факел» в том году.

Ранее мы уже рассказывали, как сосновоборцы буквально вышвырнули московское «Динамо» из турнира (2:0). Если коротко описывать те события, то команде Константина Брянского не хватило физической и эмоциональной составляющих. Команда из Ленинградской области была свежее, заряжена на победу. Как итог – бесславный вылет Москвы из плей-офф.

Повторят ли сосновоборцы успех и в полуфинале? За счет физических данных, как это было с «Динамо», переиграть Казань будет практически нереально. Слишком разнится класс игроков этих команд. Но если обращаться к эмоциональной составляющей, то тут уже могут быть сюрпризы.

Как мы говорили ранее, настрой – не самая сильная сторона казанцев в этом сезоне. Складывается ощущение, что игроки «Зенита» просто пресытились, поскольку почти весь состав купается в достижениях – титулах и трофеях. А костяк команды по сравнению с прошлым триумфальным сезоном вообще не поменялся. И проблема с настроем имела отголоски в четвертьфинале текущего сезона. «Зенит-Казань» прошел «Кузбасс» (2:0), но в первом матче действовал не особо уверенно, что подтверждал и Алексей Вербов. «Сыграли не слишком раскованно», – говорил наставник.

Что имеем в итоге? У сосновоборцев в игре с «Динамо» получил травму диагональный Павел Авдоченко. Это опытный 35-летний игрок, который за свою карьеру брал чемпионство и Кубок Беларуси. Неизвестно, будет ли он готов играть в полуфинале, что усложняет задачу команде.

Фото: vczenit.ru

Владимир Алекно в дебютном сезоне приведет «Зенит» в полуфинал?

Второй полуфинальной парой в текущем сезоне является «Зенит» – «Белогорье». Без команд-сенсаций, два равных коллектива, в отличие от первой пары. Здесь фаворита выделить трудновато, но «ТИ-Спорт» склоняется к варианту с победой команды Владимира Алекно в этой серии.

Все дело в четвертьфинальных матчах. Питерцы прошли сильного соперника – «Локомотив» (2:0). Белгородцы же с большим трудом победили «Динамо-Урал» (2:0), которое финишировало седьмым в «регулярке» (а «Белогорье», к слову, вторым).

Оба клуба прошли по большей части за счет уровня мастерства и крепости нервов. У «Зенита», к примеру, в первой игре (3:2) отлично показал себя Егор Клюка, выдавший 70-процентную реализацию при лишь одной ошибке. Во втором матче (3:1) сказалось совокупное мастерство всей команды Алекно.

У «Белогорья» же ситуация иная. В первой игре (3:2) белгородцы быстро победили в двух стартовых сетах и, видимо, расслабились. В итоге пришлось играть все пять партий в той встрече. Во втором матче ситуация с длительностью игры повторилась. Вообще «Динамо-Урал» в той встрече выглядело очень бодро. Да, ошибалось, но нивелировало это своим настроем. Им не хватило лишь опыта и мастерства, поскольку свое преимущество во втором сете не удержали, выиграв при этом первый. В концовке все решилось за счет нервов, которые оказались крепче у «Белогорья».

Мы рискнем предположить, что «Зенит» в этой паре будет победителем и выйдет в финал.

Ждем зенитовское дерби в финале?

Если бы кто-то сказал, что в финале этого сезона будут играть два «Зенита», то это вызвало бы смех. Команда Алекно на старте сезона была откровенно слаба. Те же осенние зенитовские дерби показали большую разницу между командами. Но сейчас ситуация изменилась.

Изначально были ожидания, что битва Казани и Санкт-Петербурга состоится именно в полуфинале. Но «Динамо-ЛО» своей сенсационной победой над московским «Динамо» спутало все карты. И такой исход, где коллективы Вербова и Алекно сойдутся в финале, пожалуй, даже символичен. Финальная дуэль ученика с учителем.

Мы много раз говорили о том, как петербуржцы набрали ход, поэтому повторяться не видим смысла. Сейчас «Зенит» из Санкт-Петербурга – один из сильнейших клубов России. И если в трех осенних дерби фаворит был очевиден, то после прошлого – нет. В февральском матче, где казанцы у себя дома победили 3:1, был заметен огромный скачок в развитии игры петербуржцев. Это подтверждал и тренерский штаб «Зенит-Казань».

«Скажу честно, что с каждой игрой Питер становится сильнее, это правда. Мы на них настраивались, мы готовились к этой игре, и Питер доказывает, что они с каждой игрой прибавляют. Играть становится сложнее. И они доставляют нам много проблем», – говорил тогда второй тренер казанцев Константин Сиденко.

И если команды встретятся уже в финальной серии, то тут победить может каждый. Такая финальная серия волейбольной Суперлиги может стать украшением сезона.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com