Зенитовского дерби не будет: «Динамо-ЛО» вышвырнуло «Динамо» и сыграет с Казанью

Вчера «Динамо-ЛО» обыграло одноименную команду из Москвы. Тем самым сосновоборцы разрушили прогнозы, сменив полуфинальные пары. Вместо зенитовского дерби состоится матч казанцев с «Динамо-ЛО», а команда Владимира Алекно сыграет с «Белогорьем». Как сосновоборцы прошли «Динамо» и что ожидать от команды далее - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: vc-dynamo.ru

Сосновоборцы хлопнули москвичей и стали главной сенсацией текущего сезона

Матч московского и сосновоборского «Динамо» был последней четвертьфинальной парой в плей-офф Суперлиги. Ранее уже определились почти все полуфиналисты, оставалось дождаться лишь одно из «Динамо». Естественно, фаворитом в этом противостоянии была команда Константина Брянского. Они дважды отобрали трофеи из-под носа у казанского «Зенита» и являлись одним из главных кандидатов на выход в финал.

В итоге все ожидания разбились в пух и прах. В первой игре сосновоборцы обыграли соперника 3:1, а во вчерашнем матче повторили свой успех, победив с таким же счетом. По ходу матчей было заметно, что столичная команда приехала не в лучшей форме. К примеру, вчера Антон Семышев допустил много ошибок (12 проигранных мячей), Цветан Соколов ушел с площадки после первого сета. Вслед за ним отправился и Павел Панков, что ярко сигнализировало о том, что у «Динамо» беда. У «Динамо» из Соснового Бора же отлично себя показывал Константин Тюшкевич, Осниэль Мергарехо. Первый отлично разрывал блок соперника, а кубинец в ответном матче набрал 18 очков с коэффициентом полезности +12.

В итоге «Динамо-ЛО» впервые в своей истории вышло в полуфинал, где сыграет с действующим чемпионом «Зенитом-Казань». И стало главной командой-сенсацией текущего сезона Суперлиги. А московское «Динамо» не попало в полуфинал впервые с сезона 2018/19. Но в чем причина такого слабого выступления столичного клуба?

Фото: vc-dynamo.ru

Поездка в Дубай была ошибкой?

Скорее всего, такая осечка москвичей в четвертьфинале была вызвана недавним турниром в Дубае, в котором «бело-голубые» приняли участие. Все остальные фавориты в лице «Белогорья», «Зенита» Владимира Алекно, «Локомотива» и «Зенита-Казань» отказались ехать в Эмираты, желая сконцентрироваться перед важнейшими играми плей-офф.

Тем не менее, московское «Динамо» рискнуло, поехало, выиграло там трофей, но не успело из-за этого восстановиться к игре с «Динамо-ЛО». Все-таки в Дубае команда Брянского пробыла 10 дней, играла ночью, что непривычно для российского волейбола. Плюсом идет акклиматизация. В общем, целый букет негативных факторов, которые могли сказаться на неудаче в четвертьфинале.

«Повлияло ли участие в турнире в Дубае на результат? Задним числом можно говорить все что угодно. Возможно, повлияло, возможно, нет. Мы играли неуверенно. Были в роли догоняющих в гостях, позволили себя обыграть и почувствовать уверенность, а сейчас мы начали с того, что после поражения в первой игре не имели права на ошибку. Все что угодно могло повлиять. Возможно, и повлиял», - сказал Брянский после матча.

Судя по опыту московского «Динамо», остальные фавориты поступили мудро, отказавшись от участия в этом первенстве. Конечно, это поездка могла и не быть главной причиной такого поражения. Но определенно внесла в это свой вклад.

Фото: zenit-kazan.com

«Зениту-Казань» второй год подряд противостоит команда-сенсация

В минувшем сезоне команда Алексея Вербова на стадии полуфинала сражалась с «Факелом» (3:0). Та команда поразила всех, выбив в четвертьфинале «Локомотив» (2:1). В этом сезоне история повторяется, только уже вместо «Факела» - «Динамо-ЛО». Сумеют ли во второй раз подряд казанцы справиться с командой-открытием сезона?

Как и в игре с московским «Динамо», на матч с «Зенитом» сосновоборцы выходят в статусе андердога. Как минимум по причины классовых различий между командами. Форма у казанцев тоже в порядке, а первые две встречи пройдут в Казани. Возможно, интриги ждать не стоит, но теоретически небольшие шансы у «Динамо-ЛО» есть.

Дело в настрое. Ранее мы рассказывали о том, что у казанцев в этом сезоне серьезные проблемы с этим аспектом. Из причин мы выделяли то, что нынешнему составу «Зенита» могло уже просто надоесть биться за титулы, поскольку почти все игроки обладают приличной коллекцией трофеев. Из-за этого «сине-бело-голубым» порой не хватает огня в глазах и чемпионского голода, что порой приводило к осечкам по ходу сезона. А в полуфинале им попалось «Динамо-ЛО», окрыленное после победы над одним из фаворитов на выход в финал. К тому же не стоит забывать, что для сосновоборцев это, повторимся, первый полуфинал за всю историю. Наверняка команда выйдет на площадку окрыленной.

В любом случае казанцы остаются фаворитом в этом матче. Если «Зенит» не придумает сам себе проблем, настроившись должным образом, то пройдет «Динамо-ЛО».

Фото: zenit-kazan.com

«Динамо-ЛО» спутало карты на остаток сезона

Победа сосновоборцев над московской командой ознаменовалась не ранним вылетом одного из главных фаворитов. Это самое поражение команды Брянского спутало все карты на полуфиналы Суперлиги.

В полуфинале многие ожидали увидеть пятое зенитовское дерби за сезон. А также битву московского «Динамо» с «Белогорьем». Если углубляться в регламент, то казанцы в случае победы москвичей должны были попасть именно на «Зенит» Алекно, поскольку он финишировал в таблице ниже всех остальных участников полуфинала, пятым, а команда Вербова – первой. Но в итоге Казань играет с «Динамо-ЛО», поскольку они завершили регулярный чемпионат на шестой строчке. А «Зенит» из Санкт-Петербурга будет противостоять «Белогорью».

В любом случае не исключено увидеть еще одно зенитовское дерби. Просто не в полуфинале, а уже в финальной стадии Суперлиги. Либо впервые с 2015 года в финале появится «Белогорье». А может, «Динамо-ЛО» каким-то чудом сумеет выйти в решающую стадию, сделав этот сезон куда более сенсационным.

Фото на анонсе: vc-dynamo.ru