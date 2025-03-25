Отсутствие мотивации и голодные конкуренты: почему «Зенит-Казань» может упустить титул

«Зенит-Казань» в текущем сезоне проиграл лишь трижды. Но все поражения были вызваны плохим настроем «сине-бело-голубых». В целом костяк команды не сильно изменился с прошлого чемпионского сезона, а далее ее будут ждать голодные до побед конкуренты. Почему Казань может упустить чемпионство Суперлиги - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: zenit-kazan.com

Все поражения казанцев вызваны недостатком настроя

«Зенит-Казань» выдал потрясающий отрезок в регулярном чемпионате Суперлиге, буквально сметя всех оппонентов. В 28-ми играх чемпионата команда Алексея Вербова уступила лишь единожды – «Факелу Ямал» (1:3). А если брать в расчет все турниры, то казанцы в 42-х встречах проиграли лишь трижды. Но важно, что кроется за этими поражениями.

Вербов объяснял неудачи проблемами с настроем «Зенита». Да, одно поражение в «регулярке» от новоуренгойского «Факела» в по большому счету ничего не решающем матче еще можно проигнорировать. Но когда подобное происходит в финалах – уже возникают вопросы.

В решающих матчах Кубка легенд и Кубка России казанцы дважды уступили одному и тому же сопернику – московскому «Динамо» (1:3, 0:3, соответственно). После первого поражения Вербов называл команду Константина Брянского «голодными волками», а после очередного говорил, что после первой партии его команда «перегорела». Даже в первом матче четвертьфинала Суперлиги «Кузбасс» (3:0) дал бой казанцам по той причине, что они «сыграли не слишком раскованно», как сказал тренер.

Интересный факт: казанцы не проиграли ни одного матча у себя дома в этом сезоне. В финалах «Зенит» проиграл «Динамо» в Москве. Это косвенно подтверждает, что все проблемы «сине-бело-голубых» связаны с настроем.

Причину поражений выяснили. Но откуда берет корни эта проблема?

Фото: zenit-kazan.com

Костяк команды никак не изменился за последний год

По сравнению с прошлым чемпионским сезоном, состав «Зенита-Казань» практически никак не поменялся. Единственное изменение – пришел новый либеро Валентин Кротков в пару к Илье Федорову. И то Кротков, можно сказать, не «свежая кровь» для казанцев, а старый друг, вернувшийся после долгой разлуки. Валентин ранее уже защищал цвета «Зенита», выиграл с ним все, что только можно – по два раза лигу чемпионов и Суперлигу, по четыре раза Кубок и Суперкубок страны, а также клубный чемпионат мира.

И богатая коллекция трофеев присутствует у многих игрока «Зенита-Казань». Единственный в нынешнем составе команды, кто не успел выиграть почти ничего – Владислав Енин, который переехал в Казань в этом сезоне. И то молодой доигровщик уже успел выиграть Суперкубок России с командой.

Да, иметь в составе опытных и звездных игроков, безусловно, хорошо. Но у этой медали есть обратная сторона. Они могли просто пресытиться текущим положением и утратить мотивацию к дальнейшим трофеям. Отсюда и могут вытекать проблемы с настроем.

Возвращаясь к костяку команды, нужно уточнить, что ее лидеры в лице Сэма Деру и Майки Кристенсона могут уйти уже в ближайшее время. Хотя бельгиец прямо не говорил об этом, но и не исключал возможность ухода из Казани.

«Я чаще хочу видеться со своим сыном, мне тяжело быть вдали от него. В то же время пока я чувствую в себе силы, пока я могу играть на высшем уровне, я хочу ещё играть. Но как долго это будет продолжаться, предсказать невозможно. Пока огонь внутри меня ещё горит. Так не бывает, что ты сел и решил завершить через год или два. Ты постоянно анализируешь своё состояние, каждый год», - сказал Сэм «Чемпионату».

Что касается Кристенсона, то, по информации СМИ, он может уйти в итальянскую «Верону» в обмен на Константина Абаева. И вот это уже интересно. Американец – отличный связующий, но выиграл в России практически все возможные трофеи. В таком случае обмен на голодного то титулов Абаева обмен может принести выгоду «Зениту». Однако если это и случится, то только в следующем сезоне.

Подытоживая вышесказанное: состав у казанцев отличный. Пожалуй, сильнейший среди всех команд Суперлиги. Он бы мог спокойно биться за чемпионство в еврокубках. Но закостенелость состава может наложить свой отпечаток на то, что он уже просто утратит мотивацию. Особенно в условиях отстранения от международных соревнований. В таком случае казанцам следует начать потихоньку освежать состав, пополняя его голодными до побед игроками.

Фото: vczenit.ru

Конкурентам тем времени мотивации не занимать

Конкуренты «Зенита-Казань» в плей-офф тем временем имеют запредельную мотивацию до побед.

«Локомотив» рассматривать не будем, поскольку он уже вылетел. Скажем про «Зенит» Владимира Алекно, с которым казанцы встретятся в полуфинале, а также про «Белогорье», московское и сосновоборское «Динамо».

Мотивация петербургского «Зенита», пожалуй, не нуждается в представлении. Сильная интересная команда, образованная в 2017-м году, восемь раз доходила до финалов различных первенств. И везде довольствовалась лишь серебряной медалью. На нее возлагают большие надежды, вкладывают в нее много средств, закупают топ-игроков, но пока без толку. Плюсом идет фигура Алекно, для которого это новый вызов в карьере. Словом, запал у команды запредельный.

Если казанцы пройдут в финал, то встретятся с «Белогорьем», московским или сосновоборским «Динамо». Белгородцы – крепкая команда, которой руководит молодой тренер Александр Волков. При нем команда, можно сказать, переживает ренессанс. Волков принял ее в 2023-м году и в первом же сезоне привел к бронзе.

«Динамо» же в этом сезоне почувствовало вкус побед, забрав из-под носа у казанцев два трофея. Это может придать им уверенности и заставить их биться за последний оставшийся титул в этом сезоне – Суперлигу.

«Динамо-ЛО» вчера вовсе одержало волевую победу над москвичами (3:1), компенсировав мастерство настроем на победу.

И все вышеназванные команды объединяет то, что они давно не побеждали в чемпионате России. А кто-то из них даже ни разу. «Динамо» - в 2023-м, а «Белогорье» - вообще в 2013-м. Такие соперники будут биться до конца и отдадут все силы за победу. Вопрос лишь в том – будет ли соответствовать подобному настрою «Зенит-Казань»?

Фото: zenit-kazan.com

Казань непобедима, если сама не создает себе проблем

Хочется также добавить, что казанцы в этом году по сути проигрывали только самим себе. Их соперники были лучше, но не в мастерстве, а именно ментально, по настрою. Но что, если абстрагироваться от этих проблем и посмотреть, как «Зенит» играет без них?

В таком случае казанскую команду практически невозможно переиграть. Да, если «Зенит» выходит на площадку без каких-либо плохих мыслей в голове, то он гарантированно побеждает. Это было продемонстрировано в матчах текущего сезона. По мастерству исполнителей «Зенит» - сильнейшая команда Суперлиги. Об этом говорит тот факт, что казанцы даже полуосновой обыграли топ-команду «Локомотив» (3:2). Сам Алекно после предыдущего зенитовского дерби (3:0) говорил, что уровень мастерства казанской команды высокий, против них трудно играть.

«Казань сегодня сильна, нечего говорить. Сильна, укомплектована мощью. Поэтому тяжело с ними. Класс игроков высокий. Знают, как побеждать в тяжелые моменты. Кажется, очко в очко, в концовке раз-раз, но они знают, как сделать, чтобы уйти вперед», - сказал тренер.

«Зенит-Казань» имеет огромные шансы на третье подряд чемпионство Суперлиги. Для этого главное – найти игрокам мотивацию для очередного трофея и настроиться должным образом на матчи. Однако если этого не произойдет, то вытащить матчи только за счет мастерства не получится. В плей-офф будут команды не только с высоким классом исполнителей, но и чемпионским голодом. А это, порой, определяет исход противостояний. Как, например, в финале летних Олимпийских игр в Лондоне. Там сборная России продемонстрировала великое стремление к победе и силу воли, совершив камбэк после двух проигранных стартовых партий и победив Бразилию (3:2).

Фото на анонсе: zenit-kazan.com