Новая прима Тутберидзе в Казани, корэш на ЧМ в ОАЭ, Путин и объект «Рубина»: Спортрейтинг

На пятом этапе Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» тройку сильнейших в личном зачете составили Джаудат Миннахметов, Вероника Кудерметова и Велимир Перасович. «Рубин», благодаря усилиям своего президента, удерживает лидерство в общем зачете, а в личном первенстве на первое место вышел ДжейПи Нил.





Татарстан и корэш сделали Россию лидером в борьбе на поясах в мире

Победу на пятом этапе Спортивного рейтинга Татарстана редакция «ТИ-Спорта» отдает президенту Федерации борьбы корэш России Джаудату Миннахметову. В Объединенных Арабских Эмиратах завершился чемпионат мира по борьбе на поясах, проходивший в живописном городе Эль-Фуджайра. Спортсмены Татарстана продемонстрировали великолепные результаты, пополнив копилку национальной команды восемью медалями разного качества.

Золотые награды получили Тимур Латипов (весовая категория 62 кг), Ильфат Миннегалиев (также 62 кг), Ильназ Рамазанов (75 кг), Ренас Калимуллин (90 кг) и Эльдар Хамитов (100 кг).

Серебряную медаль выиграл еще один представитель республики – Айнур Нургалиев. Третье место завоевал Ильнар Закиров (68 кг). Среди женской части турнира отличилась наша талантливая землячка Анастасия Грачева, ставшая второй в весовой категории до 58 кг.

Всего же команда из Татарстана показала выдающийся результат: восемь из девяти ее представителей вернулись домой с медалями различного достоинства.

Стоит отметить, что в турнире приняли участие лучшие представители мирового спорта – около 350 спортсменов из 35 стран. Помимо россиян состязались борцы из Европы, Азии, Африки и даже Южной Америки. Сборная России была представлена девятью спортсменами из Татарстана.

Татарстан традиционно силен в борьбе на поясах, которая мало чем отличается от национальной борьбы татар корэш. При непосредственном участии Джаудата Миннахметова борьба корэш стала одной из визитных карточек Татарстана. Благодаря усилиям федерации значительно расширились масштабы соревнований, выросли спортивные достижения региональных команд, повысился интерес общественности к этому традиционному виду единоборств.

Джаудат Миннахметов врывается в наш рейтинг с 25 очками в активе. Это позволило ему отметиться сразу и в общем зачете рейтинга. Освежить правила рейтинга и принципов начисления очков можно в стартовом материале исследования.

Если Миннахметов нынче отвечает за развитие корэш на российском уровне, то депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин держит высокую планку в Татарстане на посту председателя республиканской федерации. Он занял этот пост в этом году, сменив Марата Ахметова. Заместитель Председателя Госсовета Татарстана возглавлял федерацию с 2001 года. Он остается почетным президентом организации.

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова стала чемпионкой финального соревнования Женской теннисной ассоциации (WTA) Фото: предоставлено Вероникой Кудерметовой

Большой успех Кудерметовой, победа над ЦСКА и лидерство УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова совместно с бельгийской партнершей Элисе Мертенс триумфально завершили сезон, став чемпионками финального соревнования Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года в состязаниях среди пар.

В решающем матче спортсменкам удалось одолеть венгерско-бразильский дуэт Тимеа Бабош/Луиза Стефани, показав итоговый счет матча 7:6 (7:4), 6:1.

Стоит отметить, что эта победа стала вторым совместным успехом пары Кудерметова – Мертенс на финальном турнире WTA. Помимо этого, трофей стал вторым достижением для команды в данном сезоне, ранее девушки также победили на знаменитом Уимблдоне 2025 года.

Это второе место Кудерметовой в рейтинге, которое также позволило спортсменке приблизиться к лидерам общего зачета по итогам пяти этапов исследования.

Казанский УНИКС продолжает лидировать в Единой лиге ВТБ. Более того, команда Велимира Перасовича смогла обыграть в этом месяце ЦСКА – своего основного конкурента по сезону. Казанцы добились волевой победы 76:75 на своем паркете.

Напомним, что с начала сезона конкуренты ЦСКА и УНИКСа своей игрой не впечатляют. Особенно это касается петербургского «Зенита», у которого уже пять поражений.

Это третье место для Велимира Перасовича в нашем рейтинге. И это достижение позволяет ему приблизиться также к лидерам общего зачета в личном рейтинге.

Пока «Рубин» второй месяц не дает оснований попасть в рейтинг по результатам на футбольных полях РПЛ, президент клуба Сафиуллин лично сохраняет лидерство клуба в общем командном зачете рейтинга Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Марат Сафиуллин «тащит» «Рубин», Дина Хуснутдинова – новая прима Тутберидзе и стабильность Леонова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл вторую очередь Центра развития футбола в Казани. Глава государства по видеосвязи открыл новый женский корпус и два футбольных поля на базе казанского ФК «Рубин».

В церемонии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин. Пока «Рубин» второй месяц не дает оснований попасть в рейтинг по результатам на футбольных полях РПЛ, президент клуба Сафиуллин лично сохраняет лидерство клуба в общем командном зачете рейтинга.

16-летняя казанская фигуристка Дина Хуснутдинова на старте этого сезона выиграла казанский этап Гран-при России по фигурному катанию. А в Магнитогорске завоевала бронзу. Ранее мы задавались вопросом, станет ли Хуснутдинова новым татарским козырем в колоде Этери Тутберидзе после Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Похоже, что да. Кстати, Валиева скоро приступает к тренировкам, но уже не у Тутберидзе.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов продолжает череду крупных российских соревнований в Казани. На сей раз в столице республики на привычно высоком уровне прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде. Поддержать спортсменов приходил и Рустам Минниханов. А сам Леонов продолжает на каждом этапе рейтинга стабильно набирать очки. Министр закрепился в лидирующей группе общего зачета, как и его ведомство – в командном зачете.

ДжейПи Нил со своей «Стрелой-Ак Барс» завоевал серебро чемпионата России по регби-7 Фото: vk.com/strelarugby

ДжейПи Нил возглавил общий личный зачет, «Ак Барс» в топ-4 командного зачета

Однако первенство в общем личном зачете Леонов все-таки не удержал. ДжейПи Нил со своей «Стрелой-Ак Барс» завоевал серебро чемпионата России по регби-7. На пятом этапе он набрал меньше очков, чем Леонов. Однако по итогам четвертого этапа здорово «отработали» фанаты «Стрелы», победив в голосовании личного и командного зачета. Таким образом, ДжейПи Нил и его команда получили по 10 очков в общий зачет. Тренер по итогу возглавил таблицу, а его команда приблизилась к лидерам рейтинга.

Как обычно, на результаты пятого этапа можно повлиять в новом голосовании на сайте «Татар-информа» или в телеграм-канале «ТИ-Спорта».

Казанский «Ак Барс» после блестящего октября перешел в эконом-режим. Команда Анвара Гатиятулина добыла ровно 50% побед в 12 матчах месяца, но сохранила второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Поэтому тренер не ушел без набранных очков. Но лучшим в «Ак Барсе» в этом месяце был американский защитник Митчелл Миллер.

Шутка ли, в казанском клубе он лучший бомбардир по итогам ноября. Среди таких звезд-форвардов, как Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов, Александр Хмелевский и далее по списку. В целом «Ак Барс», как мы и прогнозировали по итогам октября, ворвался в топ-4 командного рейтинга. Но отрыв от тройки лидеров пока приличный.

Также стоит отметить старт нового сезона в исполнении женской волейбольной команды «Динамо-Ак Барс». Команда Зорана Терзича по итогам 11 туров захватила лидерство в женской волейбольной Суперлиге России.

По итогам декабря, шестого этапа рейтинга, мы подведем черту под экватором всего исследования. И назовем так называемых почетных «зимних чемпионов» Спортивного рейтинга Татарстана.