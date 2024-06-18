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Новая подсветка Казанской телебашни обойдется в 24 млн рублей
Обновление подсветки телебашни по ул. Можайского Казани обойдется в 24 млн рублей. Информация об этом опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.
«Антенная опора высотой 180 метра филиала РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ предусматривает проект архитектурного освещения четырех фасадов башни», — говорится в документах тендера.
В системе архитектурного освещения возможно использовать дистанционное управление оборудованием. Архитектурные светильники будут смонтированы на четырех сторонах телевизионной башни на разных уровнях.
Предусматривается четыре режима работы архитектурного освещения – вечерний, ночной, праздничный и свободный режим работы. Срок службы обновленной подсветки составит более трех лет или 30 тысяч часов.
Казанская телебашня регулярно подсвечивается по случаю праздников. Например, конструкция «окрашивалась» в зеленый цвет по случаю акции «Сохраним лес». Красной телебашня становилась в знак поддержки людей с гемофилией и как знак благодарности всем донорам крови.
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