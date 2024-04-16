В День гемофилии телебашня Казани окрасится в красный цвет

Во Всемирный день гемофилии, 17 апреля, на телебашне Казани включат подсветку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«С каждым годом все больше регионов России принимают участие в этой акции, включая красную подсветку не только в знак поддержки людей с гемофилией, но и с выражением благодарности всем донорам крови. Символично рядом стоит дата 20 апреля — Национальный день донора», — отметили в ведомстве.

Конструкция окрасится в красный цвет в период с 19 и до 23 часов.

Всемирный день гемофилии установлен в календаре с 1989 года с целью привлечения внимания общества к проблемам и потребностям людей с нарушениями свертывающейся системы крови. Многие достопримечательности в разных странах присоединяются в этот день к международной акции «Освети красным» и окрашиваются в красный цвет.