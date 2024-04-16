Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В День гемофилии телебашня Казани окрасится в красный цвет
Во Всемирный день гемофилии, 17 апреля, на телебашне Казани включат подсветку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
«С каждым годом все больше регионов России принимают участие в этой акции, включая красную подсветку не только в знак поддержки людей с гемофилией, но и с выражением благодарности всем донорам крови. Символично рядом стоит дата 20 апреля — Национальный день донора», — отметили в ведомстве.
Конструкция окрасится в красный цвет в период с 19 и до 23 часов.
Всемирный день гемофилии установлен в календаре с 1989 года с целью привлечения внимания общества к проблемам и потребностям людей с нарушениями свертывающейся системы крови. Многие достопримечательности в разных странах присоединяются в этот день к международной акции «Освети красным» и окрашиваются в красный цвет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»