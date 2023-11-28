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Руc Тат
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Общество 28 ноября 2023 10:23

Казанская телебашня включит зеленую подсветку в честь акции «Сохраним лес»

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Сегодня вечером и ночью Казанская телебашня окрасится в зеленый цвет. Архитектурно-художественную подсветку включат в честь главной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Увидеть яркую подсветку можно будет с 16.00 до 23.00.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина. Событие станет юбилейным, пятым по счету.

В рамках акции запланировано ежегодно высаживать 70 млн деревьев в 89 регионах страны. По данным министерства, за четыре года в событии приняли участие 6 млн человек, высажено более 220 млн деревьев.

#сохраним лес #казанская телебашня #подсветка #нацпроекты #национальные проекты
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