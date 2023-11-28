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Казанская телебашня включит зеленую подсветку в честь акции «Сохраним лес»
Сегодня вечером и ночью Казанская телебашня окрасится в зеленый цвет. Архитектурно-художественную подсветку включат в честь главной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Увидеть яркую подсветку можно будет с 16.00 до 23.00.
Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина. Событие станет юбилейным, пятым по счету.
В рамках акции запланировано ежегодно высаживать 70 млн деревьев в 89 регионах страны. По данным министерства, за четыре года в событии приняли участие 6 млн человек, высажено более 220 млн деревьев.
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