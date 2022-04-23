Лодка-долбленка и монеты Золотой Орды: археологи нашли древние погреба под стенами Кремля

Удивительное и богатое находками открытие сделали казанские археологи во время обычной процедуры предстроительного обследования участка в центре Казани. В числе находок семи тысяч предметов – горсти медных и серебряных денег, боевые ядра, наконечники стрел и даже старинная лодка, сделанная из ствола дерева. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Богатое находками открытие сделали казанские археологи во время обычной процедуры предстроительного обследования участка в центре Казани Фото предоставлено Андреем Старковым

Город на пятиметровой глубине

Раскопки велись на улице Батурина, недалеко от стен Казанского Кремля. Углубившись в грунт до 5,5 метра, исследователи обнаружили фактически часть целого городского квартала с хорошо сохранившимися хозяйственными срубами по типу погребов и бытовыми ямами от эпохи Золотой Орды и средневекового Казанского посада до культурных напластований наших дней. Древний, уникальный культурный слой Казани удалось исследовать на значительной площади в 550 квадратных метров, а непосредственная близость территории к Казанскому Кремлю гарантировала богатый исторический предметный «урожай».

«Раскопки проводились прошлым летом и велись достаточно долго – пожалуй, до ноября. Оказалось, что в этом месте сохранился участок так называемого влажного культурного слоя, в котором прекрасно сохраняются древние предметы из органических материалов: дерева, бересты, кожи, лыка. Влажный культурный слой – это буквально слой земли, насыщенный водой. Конечно, это не болото, не тина, но это культурный слой, в котором очень много влаги, и благодаря этому доступ кислорода к предметам из органики ограничен, а это способствует их сохранению. У любой медали две стороны, но в нашем случае это хорошо. Замечательным примером на территории Республики Татарстан является остров-град Свияжск, где сохранились довольно большие участки этого культурного слоя в нижней части Свияжска. Сам по себе этот слой, конечно, не уникален, есть и в городе Казани еще места, где отмечен влажный культурный слой, в котором сохраняются, назовем их общим словом, деревянные предметы», – пояснил корреспонденту «Татар-информа» известный в Казани археолог, замдиректора ООО «Поволжская археология» Андрей Старков.

«Оказалось, что в этом месте сохранился участок так называемого влажного культурного слоя, в котором прекрасно сохраняются древние предметы из органических материалов» Фото предоставлено Андреем Старковым

Предварительно археологи датируют исторические слои на раскопе XIV-XX веками, а найденные здесь артефакты относят к свидетельствам средневековой материальной культуры XIV-XVII веков.

Подземельные хранилища-избы

«В XVI-XVII веках эта территория уже подлежала градостроительному учету, но уровень развития, конечно, соответствует эпохе Средневековья. И вот в этих слоях мы как раз и оказались на улице Большой Красной – когда территория эта носила дорегулярный характер: направление кварталов там немного изменено относительно современного прохождения улиц. А поскольку территория раскрыта довольно крупная, около 550 квадратных метров, в границах раскопа умещаются несколько домовладений средневекового посада.

Углубившись в грунт до 5,5 метра, исследователи обнаружили фактически часть целого городского квартала с хорошо сохранившимися хозяйственными срубами по типу погребов и бытовыми ямами Фото предоставлено Андреем Старковым

В данном случае мы обнаружили серию погребов XVI-XVII веков, более древние хозяйственные ямы – эпохи Казанского ханства, Золотой Орды. А сам культурный слой сложился на территории от Кремлевского склона к этой Черноозерской впадине (водоем на месте Черного озера письменные источники фиксировали еще в XVI веке, – прим. Т-и). Он дорос до таких значительных отметок, как 5,5 метра. И благодаря тому, что участок все же находится во впадине, в почве смогла сохраниться влага: сложились все условия для такого уникального места, что мы сейчас, в наше время, можем поприсутствовать в тех далеких-далеких временах, оказаться в эпохе Ивана Грозного, в эпохе казанских ханов – соприкоснуться с историей нашего города не просто на уровне книжек и наших представлений о том, как это могло быть, а можем оказаться в фактическом материале – буквально своими глазами увидеть, как это было», – подчеркнул Старков.

Основная часть деревянных построек – остатки трех заглубленных в землю погребов-срубов размером около 4,5 метра и высотой по 11-12 венцов Фото предоставлено Андреем Старковым

«Влажный» культурный слой словно законсервировал городские усадьбы. Основная часть деревянных построек – остатки трех заглубленных в землю погребов-срубов размером около 4,5 метра и высотой по 11-12 венцов (бревен). Археологи относят их к XVII веку. К погребам обустроены лестничные спуски, а в стенах – конструкции дверных проемов. Постройки отличают общие строительные приемы тех веков.

«Мы интерпретировали заглубленные в землю срубы, к которым ведут лестничные спуски, как погреба. То есть это не жилая постройка, а некий погреб, амбар – что-то такое. Известно, что в эпоху бронзы люди жили в полуземлянках: своим нехитрым тогда инструментом откапывали довольно большой прямоугольник, строили над ним шалаш в теории, накрывали шалаш дерном и в этом жили со всеми проблемами осенне-весеннего половодья в нашем регионе. Поэтому заглубленные в землю конструкции не всегда погреба, но и не всегда жилые помещения. Поскольку так случилось, что мы обнаружили их за границами исследованной части, соответственно, мы могли только частично прикоснуться к этой информации и в нашем, археологическом виде зафиксировать», – пояснил собеседник информагентства.

Одной из крупных находок раскопок стала лодка-долбленка XVI века Фото предоставлено Андреем Старковым

Лодка-долбленка XVI века и бочонки кожевника

Одной из крупных находок раскопок стала лодка-долбленка XVI века. На фотографиях хорошо отличим большой деревянный предмет с заостренным «носом». Но ученых в ХХI веке смог дождаться только фрагмент лодки – сохранившаяся ее часть около 1,4 метра.

«Часть лодки была утрачена. Вероятнее всего, в XIX веке при строительстве каменного здания, которое стояло на углу квартала. Тогда, видимо, лодка и была перебита фундаментом здания. Впрочем, археология фиксирует факт, который свершился, а что произошло между фактами, мы можем только предполагать или догадываться. Может быть, лодка была изначально сломана или ее скинули уже разбитой в один из погребов. Полностью ее длина составляла, полагаю, метра два», – сказал Старков.

Следующие габаритные находки – пара бочонков, опоясанных, как водилось, деревянными обручами Фото предоставлено Андреем Старковым

Следующие габаритные находки – пара бочонков, опоясанных, как водилось, деревянными обручами. Один из бочонков был набит обрезками кожи от обуви и прочих изделий. Сохранил «влажный» слой и достаточно большой берестяной туес (короб) рубежа XVII-XVIII веков. Его, как и лодку-долбленку, археологи намерены отреставрировать в первую очередь, чтобы демонстрировать в числе наиболее значимых находок.

Элитная завозная керамика и текстильная пломба из Бельгии

По словам Андрея Старкова, на территории данного раскопа было обнаружено много деревянной и керамической посуды, а также бочонков и другой тары для хранения.

«Большинство находок на раскопе, конечно, представляют фрагменты битой посуды – керамика. Причем 99% находок – это как раз такие фрагменты битой посуды. Среди этой битой посуды выделяется цветная керамика, которая покрыта поливой. Полива – такая масса, в которую предмет опускался, красился, потом подсушивался. Визуальный смысл такой посуды примерно как у посуды с эмалью», – рассказал археолог.

Большинство находок на раскопе, конечно, представляют фрагменты битой посуды – керамика Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Как бы ни банально звучало, керамика является маркером археологической культуры: каждому времени, каждой эпохе, каждому народу характерны свои традиции в посуде. По этим традициям в посуде археолог, взявший в руки черепок, может соотносить историю памятника археологии. Исходя из современных знаний, можно сказать, что обнаруженная в раскопе посуда относится к XVII-XVIII векам. Для Москвы такая посуда характерна уже и после XVI века. До нашего региона технологии изготовления такой посуды и мода на нее дошли в XVII веке. Как правило, это посуда, произведенная в нижневолжских городах и привезенная потом в Казань.

«Такая посуда – предметы роскоши. Сосуды иногда находят целиком, но с поливной посудой это происходит крайне редко – их старались забрать себе, использовать вторично, третично. Мы нашли только фрагменты поливной посуды – судя по всему, эту “мусорку” (погреба) еще в древности, до нас, уже растащили. Среди находок, например, блюда так называемой кашинной керамики производства на Нижней Волге и в Средней Азии и тарелки, пиалки, небольшие аккуратные чашечки, расписанные золотым, голубой поливой», – перечислил Старков.

Обнаружили и почти целый сосуд – лощеную флягу приплюснутой формы с отверстиями для ручки-ремня, чтобы ее можно было подвесить или надеть поверх себя в путь Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Один из осколков с ярко-синей «глазурью», продемонстрированный журналистам «Татар-информа» хранителем музея Института археологии имени Халикова Наилем Садриевым, – не черепок посуды, а фрагмент облицованного фасада. Обнаружили и почти целый сосуд, но не из разряда поливной керамики, – лощеную флягу приплюснутой формы с отверстиями для ручки-ремня, чтобы ее можно было подвесить или надеть поверх себя в путь.

«Урожаем» исследователей стали около тридцати боевых ядер Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Кроме того, «урожаем» исследователей стали около тридцати боевых ядер, как каменных, так и отлитых из металла (самое большое – каменное, диаметром порядка 25 сантиметров), около двух десятков наконечников стрел нескольких разновидностей, «древние» пули. А также западно-европейская свинцовая текстильная пломба (одна ее половина) приблизительно первой трети XVII века, ориентировочно из Бельгии. Такими сопровождали рулоны сукна при изготовлении и упаковке на мануфактурах, затем ткань, очевидно, была завезена в Казань.

Медные монеты Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Дирхемы – полушки Василия II и горсть медных копеек

«Пломбы ранее уже находили в Казани, но их немного. На моей памяти с десяток. Целые фляжки находят реже, но опять же на моей памяти это пятая целая фляжка. До этого одна была найдена, например, в Кремле, две – на территории Богородицкого монастыря. Керамика – довольно частый материал, монеты тоже. Золотоордынские дирхемы первой трети XV века. На территории Казанского Кремля, безусловно, подобные монеты уже находили прежде, за территорией Казани они очень редко встречаются – единичные случаи. Эти монеты хорошей сохранности, но все же уже подвержены процессам деструкции временем. Тем не менее в связи с тем, что это белый металл (серебро), он неплохо сохраняется», – пояснил Наиль Садриев.

Золотоордынский дирхем первой трети XV века Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Помимо пары дирхемов Золотой Орды археологам на городском раскопе повезло с несколькими монетами Московского государства эпохи Василия II, Темного. Он был пятым сыном великого князя владимирского и московского Василия I и приходится прадедом Ивану Грозному. Василий Темный управлял княжествами Владимирским и Московским с 1425 по 1433 год, Государем и Великим князем всея Руси был с 1447 по 1462 год (правя совместно с сыном Иваном III с 1448 года). Найденные монеты или денги, так назывались эти серебряные монеты времен его правления, отчеканены были, как датировали археологи, в 1446-1462 годах.

Дирхемы и денга Василия II Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

«В археологическом плане весь этот раскоп – большая и серьезная находка. Мир так устроен, что не всегда можно что-то найти, ведь никто никого не обязывал где-то что-то сохранять. Так должно совпасть, что пройдет время, а эти, в данном случае археологические, раскопки можно было бы провести в данное время в данном месте и обнаружить эти предметы, которые бы сохранились именно здесь. Они не были утрачены в эпоху их бытования, они не были утрачены в результате строительства на этой территории крупного здания. И весь этот материал сейчас оказался вскрыт в результате того, что до начала строительства необходимо проводить предварительные археологические исследования. А в другие бы годы эти работы не были бы проведены и весь этот уникальный материал был бы утрачен. То есть очень много «если», почему произошло именно так. На территории города Казани мест, где можно проводить археологические раскопки, становится все меньше – город строится, развивается, ведется его активная застройка. Мы все, горожане, это видим. А чтобы на таких участках еще и внутри что-то сохранялось серьезное… В данном случае это уникальное место, где на протяжении многих столетий сохранялась история нашего города, и теперь мы можем ее изучить и сохранить. Каждое подобное открытие уникально. Уникально уже то, что нам удалось с этим материалом поработать», – подчеркнул, резюмируя рассказ о находке, археолог Андрей Старков.

Сохранил «влажный» слой и достаточно большой берестяной туес (короб) рубежа XVII-XVIII веков Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Ученые будут продолжать описывать и исследовать находки, которые пополнят фонды музея Института археологии имени Халикова. Предстоит издать не одну научную статью по результатам обработанных артефактов, а на месте раскопа, напомним, планируется современное строительство.

Минувшей осенью, напомним, «Татар-информ» сообщал, что в исторической части Казани у одного из знаковых исторических мест – собора Петра и Павла – археологи нашли кладбище и монету времен Ивана Грозного. В марте информагентство сообщало о редкой для региона находке – монете короля викингов Этельреда II в буферной зоне объекта ЮНЕСКО – Свияжска.