Уникальные монеты среди скелетов: в Казани нашли кладбище времен Ивана Грозного

Массовое захоронение людей обнаружили археологи при реставрации Петропавловского собора Казани

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Тайна северной галереи

Кости первых четырех человеческих скелетов были обнаружены при укреплении фундамента колокольни собора в 2019 году. Это были останки одной женщины, одного мужчины и двоих детей. В первом ярусе самой колокольни, напомним, находится семейная усыпальница купца-мецената Ивана Михляева, отстроившего Петропавловский собор в камне на свои деньги.

В этом году строителям, задействованным в реставрации Петропавловского собора Казани, понадобилось целых восемь армейских ящиков, чтобы сложить останки, обнаруженные под северной галереей храма. Здесь, согласно проекту, обустроят ИТП (индивидуальный тепловой пункт, то есть миникотельную – прим. Ред.) для обогрева здания после реставрации. Выкапывая котлован на несколько метров вниз, строители обнаружили вдоль стен несколько слоев захоронений. К месту находки снова пригласили археологов. Больше месяца ученые извлекали останки из земли, углубившись вниз на четыре метра.

Северная галерея была пристроена к Петропавловскому собору в конце XIX века. Здесь строители обнаружили вдоль стен несколько слоев захоронений Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как рассказал ИА «Татар-информ» археолог, научный сотрудник Института археологии АН РТ Илья Тищенко, северная галерея была пристроена к Петропавловскому собору в конце XIX века.

«Внешне кажется, что это изначально единый, целостный собор и погребений там (под ним) не может быть, поэтому когда строители обнаружили останки, они были сильно удивлены. Но выяснилось, что еще в XVIII веке в этом месте был оборудован склеп, там нашли порядка 15-20 черепов. А в конце XIX века тоже проводились строительные работы, и строители уже тогда наткнулись на кладбище. Перезахоранивая, они сложили черепа на склепы из соображений, чтобы все было в одном месте. Когда при нынешней реставрации строители это увидели, они подумали, что это разрушенное кладбище, но стали опускаться ниже и нашли нетронутые погребения», – рассказал Тищенко.

Илья Тищенко считает, что обнаружено одно из самых ранних христианских кладбищ Казани Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Одно из первых христианских кладбищ Казани

По словам археолога, в Казани обнаружено одно из самых ранних христианских кладбищ Казани. Раньше вокруг церквей существовали так называемые приходские кладбища, и по письменным источникам, по писцовым книгам 1566-1568 годов, известно, что такое кладбище с середины XVI века (вскоре после взятия Казани Иваном Грозным) было и на этом месте около в прошлом деревянной церкви Петра и Павла. Позже она была перестроена в каменный собор.

«Мы подняли останки только в том месте, где строителям нужно было вырыть котлован для котельной. Задачи извлечь полностью все погребения с этого кладбища нет. Мы обнаружили захоронения по православному канону. Некоторые из погребенных размещались в специальных камерах – кирпичных склепах. Мы обнаружили несколько ярусов кладбища. Каждый ярус соответствовал своему времени: нижний ярус датируется второй половиной XVI века, а самый верхний – XVIII веком – на кладбище хоронили людей два столетия. В 1771 году вышел указ Сената о запрете хоронить из-за эпидемии чумы в черте города, тогда это кладбище перестало существовать», – пояснил Тищенко.