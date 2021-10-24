Уникальные монеты среди скелетов: в Казани нашли кладбище времен Ивана Грозного
Массовое захоронение людей обнаружили археологи при реставрации памятника федерального значения – Петропавловского собора Казани. Кем были погребенные и в какие века жили, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».
Тайна северной галереи
Кости первых четырех человеческих скелетов были обнаружены при укреплении фундамента колокольни собора в 2019 году. Это были останки одной женщины, одного мужчины и двоих детей. В первом ярусе самой колокольни, напомним, находится семейная усыпальница купца-мецената Ивана Михляева, отстроившего Петропавловский собор в камне на свои деньги.
В этом году строителям, задействованным в реставрации Петропавловского собора Казани, понадобилось целых восемь армейских ящиков, чтобы сложить останки, обнаруженные под северной галереей храма. Здесь, согласно проекту, обустроят ИТП (индивидуальный тепловой пункт, то есть миникотельную – прим. Ред.) для обогрева здания после реставрации. Выкапывая котлован на несколько метров вниз, строители обнаружили вдоль стен несколько слоев захоронений. К месту находки снова пригласили археологов. Больше месяца ученые извлекали останки из земли, углубившись вниз на четыре метра.
Как рассказал ИА «Татар-информ» археолог, научный сотрудник Института археологии АН РТ Илья Тищенко, северная галерея была пристроена к Петропавловскому собору в конце XIX века.
«Внешне кажется, что это изначально единый, целостный собор и погребений там (под ним) не может быть, поэтому когда строители обнаружили останки, они были сильно удивлены. Но выяснилось, что еще в XVIII веке в этом месте был оборудован склеп, там нашли порядка 15-20 черепов. А в конце XIX века тоже проводились строительные работы, и строители уже тогда наткнулись на кладбище. Перезахоранивая, они сложили черепа на склепы из соображений, чтобы все было в одном месте. Когда при нынешней реставрации строители это увидели, они подумали, что это разрушенное кладбище, но стали опускаться ниже и нашли нетронутые погребения», – рассказал Тищенко.
Одно из первых христианских кладбищ Казани
По словам археолога, в Казани обнаружено одно из самых ранних христианских кладбищ Казани. Раньше вокруг церквей существовали так называемые приходские кладбища, и по письменным источникам, по писцовым книгам 1566-1568 годов, известно, что такое кладбище с середины XVI века (вскоре после взятия Казани Иваном Грозным) было и на этом месте около в прошлом деревянной церкви Петра и Павла. Позже она была перестроена в каменный собор.
«Мы подняли останки только в том месте, где строителям нужно было вырыть котлован для котельной. Задачи извлечь полностью все погребения с этого кладбища нет. Мы обнаружили захоронения по православному канону. Некоторые из погребенных размещались в специальных камерах – кирпичных склепах. Мы обнаружили несколько ярусов кладбища. Каждый ярус соответствовал своему времени: нижний ярус датируется второй половиной XVI века, а самый верхний – XVIII веком – на кладбище хоронили людей два столетия. В 1771 году вышел указ Сената о запрете хоронить из-за эпидемии чумы в черте города, тогда это кладбище перестало существовать», – пояснил Тищенко.
Антропологический код
Из множества найденных у собора останков археологов и антропологов интересуют только нетронутые погребальные комплексы, а таких на раскопанном участке оказалось 26. Большую часть скелетов, потревоженных еще при реставрации XIX века, пока сложили в ящики. Но и те, и другие позже будут перезахоронены на территории собора.«В 2021 году ко мне поступило 34 индивида – 23 взрослых и 11 детей (по детям не определяется пол до определенного возраста). Среди взрослых 9 индивидов-мужчин, 11 индивидов-женщин, 3 индивида неопределяемые – взрослые, но не было признаков-маркеров для определения пола. Многие черепа были без лицевых костей. Индивиды в основном возрастные – 45-50-60 лет, пожилые люди. Останки детей, как правило, в критических возрастных пиках – до 3 лет, когда дети часто умирают, подростковый возраст. Признаков насилия или вмешательства нет, патологий нет – все люди умерли от естественных причин», – рассказала научный сотрудник Института археологии имени Халикова АН РТ, антрополог Елизавета Волкова.
Мужская часть захороненных представлена европейским антропологическим типом, женщины в большинстве своем были местными уроженками, смешанного европеоидного или монголоидного облика. Однако чтобы делать окончательный вывод по этим характеристикам, отметила антрополог, необходимы палеогенетические исследования. А они дорогостоящие и не скоры в исполнении, вопрос об их проведении еще не решен.
«Вопрос, связанный с национальной идентичностью, не лежит в плоскости биологии. Это связано с мировоззрением, языком. Кем они себя считали, мы никогда не узнаем. Физическая характеристика возможна в рамках отечественных антропологических методик, ее еще предстоит дать», – пояснила Елизавета Волкова.
Илья Тищенко, со своей стороны отметил, что на территорию Поволжья со времен раннего железного века постоянно шел приток монголоидных компонентов с Алтая и из Сибири, к тому же нужно учитывать и финно-угорский компонент. А после захвата Казани в 1552 году отмечался массовый приход на эту территорию населения из Нижнего Новогорода, Тулы…
«Когда менялась культура, в том числе и религиозная, люди могли принимать православие, становиться христианами. Власть (такое всегда было), которая управляет регионом, дает преференции тем людям, которые поддерживают ее мировоззрение, в том числе религиозное. Поэтому многие местные жители, в том числе, возможно, и татары переходили в другую веру и получали определенные возможности и выгоды. Это историческое явление хорошо регистрируется во все эпохи», – отметил археолог.
Серебряная денга времен Ивана Грозного и другие находки
Нательные бронзовые кресты XVII и XVIII веков, образок с ликом святого из склепа XVIII века, пуговицы, серьги, пряжки от ремней и монеты – около 30 артефактов было обнаружено при раскопках. Набор, соответствующий материальной культуре русского города. Самая старинная предметная находка датируется все той же второй половиной XVI века, когда на месте Петропавловского собора стоял один из первых православных храмов города – деревянная церковь Петра и Павла. Это монетка, которая была найдена при расчистке самого нижнего яруса кладбища, относится она ко времени правления Ивана Грозного.
«Это серебряная денга копейная – мелкий номинал. На монетке написано: “Царь Великий князь Иван”. Археологи давно уяснили для себя, что в основном погребения, которые совершаются во второй половине XVI века на территории Поволжья, были безинвентарые – не было традиции оставлять в гробу нательный крест. Поэтому в первом ярусе, где была найдена монета Ивана Грозного, упокоенные были без предметов личного благочестия. А монета, видимо, попала в могильную яму с поверхности, куда ее кто-то обронил», – пояснил Илья Тищенко.
Такие монетки, к слову, весили меньше грамма и назывались чешуйками, так что найти подобную в земле – действительно везение, которое случилось лишь благодаря металлоискателю. Сто таких денег составляли рубль, а их размер и форма стали основой для поговорки «На Югория лист на березе с копейку» (в мае, когда распускаются березовые листочки – прим. Ред.). Петр I, правивший почти через 200 лет после Ивана Грозного, очень не любил эти мелкие монеты, называл вшами и арбузными семечками, а затем начал, но не успел реализовать при жизни денежную реформу.
Все находки пополнят фонды Института археологии имени Халикова АН РТ. Часть войдет в экспозицию музея истории Петропавловского собора Казани, которую планирует создать все в той же северной галерее Казанская епархия.
«У археологов обычно стоит задача исследовать те части, которые раньше не исследовались, усилия направляются на более древние культуры и памятники. Что касается городской культуры нового времени или позднего Средневековья, обычно острой необходимости исследовать ее нет, поэтому в основном эти исследования ограничиваются спасательными работами. Чтобы хозяйственные строительные процессы не разрушили памятник, мы занимаемся его спасением. Но спасение заключается не в том, что мы сохраняем и не даем строить что-либо, мы тщательно фиксируем, отмечаем на планах, чтобы оставить это в качестве культурного наследия для потомков, ради научного интереса.
Относительно находок у Петропавловского собора нас, в первую очередь, интересует демографическая ситуация того времени: количество мужчин и женщин. В будущем, если на этой территории будут проведены дальнейшие раскопки, к этим данным добавятся новые – у ученых будет взгляд на этот некрополь шире. Наука всегда развивается, и, возможно, у наших потомков в XXII веке будут более современные методы исследования", - подытожил Илья Тищенко.