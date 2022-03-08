«После набегов в Европе викинги пришли на Волгу»: у Свияжска нашли серебро Этельреда II

Серебряную монету времен английского короля Этельреда II Неразумного, жившего в 968 – 1016 годах, нашли археологи в буферной зоне острова-града Свияжска. О том, как Волжская Булгария в домонгольские времена взаимодействовала с западно-европейским миром, рассказал ИА «Татар-информ» замдиректора ООО «Поволжская археология» Андрей Старков.

Серебряную монету времен английского короля Этельреда II Неразумного, жившего в 968 – 1016 годах, нашли археологи в буферной зоне острова-града Свияжска

Фото: предоставлено Андреем Старковым

«На затопленных водохранилищем территориях находятся земли, которые когда-то были освоены людьми»

Необычный артефакт археологи нашли на территории названной Мизиновским IV селищем. Всего в экспедиции минувшего сезона здесь было найдено несколько сотен уникальных предметов, принадлежащих разным эпохам.

Буферная зона острова-града Свияжск составляет почти 11,6 тыс. га Фото: скриншот

В целом буферная зона острова-града Свияжск составляет почти 11,6 тыс. га. Это историко-культурное и природное окружение объекта из перечня ЮНЕСКО, которое обеспечивает вид на остров, в панораме Свияжска по рекам Свияга и Волга. Археологические исследования здесь проводятся ежегодно и проходят под патронажем Министерства культуры РТ и фонда «Возрождение».

«Буферная зона довольно большая, она занимает пойму Свияги и низовья реки вокруг Свияжска. Здесь на затопленных с конца 1950-х годов Куйбышевским водохранилищем территориях находятся острова и земли, которые когда-то были освоены людьми. А сейчас там можно обнаружить остатки древних археологических поселений. На таких локальных участках находятся памятники археологии. В древности эта территория представляла собой низкую пойму Свияги, на которой было много озер. На этих удобных для поселения и добычи пищевого ресурса (рыбы, например) землях селились древние племена. На одном из таких памятников нами были проведены охрано-спасательные раскопки в 2021 году», – начал рассказ Старков.

«В древности эта территория представляла собой низкую пойму Свияги, на которой было много озер» Фото: предоставлено Андреем Старковым

«Памятник размывается в результате того, что Свияга разлилась, поднялось Куйбышевское водохранилище»

Мизиновское IV селище получило свое название, как водится у археологов, от ближайшего современного населенного пункта, а это село Мизиново Зеленодольского района Татарстана. Цифра в названии сообщает порядковый номер памятника археологии, из числа тех, что были найдены поблизости.

Ученые датируют Мизиновское IV селище X-XIII веком, то есть домонгольским периодом истории волжских булгар, причем подобные памятники археологи считают «не очень древними» Фото: скриншот

Датируют ученые Мизиновское IV селище X-XIII веком, то есть домонгольским периодом истории волжских булгар, причем подобные памятники археологи считают «не очень древними».

«На территории буферной зоны Свияжска располагаются и памятники эпохи неолита, которым несколько тысяч лет – грубо говоря, это деревни, которым сейчас по 4 тысячи лет. Памятник, который разрабатывался в прошлом году, довольно любопытный. Это небольшое поселение волжских булгар, которое датируется временем до Монгольского нашествия (вторжения войск Монгольской империи на территорию русских княжеств происходили в 1237 – 1241 годах – прим. Т-и). Памятник размывается в результате того, что Свияга разлилась, поднялось Куйбышевское водохранилище: береговая линия размывается, что ведет к утрате культурного слоя, памятников. При высокой воде косы отмели превращаются в остров», – пояснил археолог.

«На территории буферной зоны Свияжска располагаются и памятники эпохи неолита, которым несколько тысяч лет – грубо говоря, это деревни, которым сейчас по 4 тысячи лет» Фото: предоставлено Андреем Старковым

Подобные селища, уточнил он, относятся к довольно крупным памятникам, однако все же не представляют из себя крупных городов. Если проводить аналогию с территорией современной Казани, это небольшие поселения размером с несколько домовладений крупных девятиэтажек, то есть небольшие локальные деревеньки площадью около 150 м на 100 м.

«Работы были запланированы, они определяются программой исследований, которая составляется заранее. В прошлом году нам повезло – вода сильно отступила, поэтому нам удалось туда пробраться по суше, иначе нам бы пришлось переправляться на лодках. О подводных исследованиях мы, конечно, все мечтаем, но, видимо, не в нашем регионе – у нас все-таки другая структура и обследования. Хотя такие вещи в Свияжске можно делать, там есть подтопленные участки – там можно что-то найти», – сказал Андрей Старков.

На участке Мизиновского IV селища были найдены несколько сотен фрагментов керамики Фото: предоставлено Андреем Старковым

«Эта находка – след очень активной экспансии викингов со своего скандинавского полуострова»

На участке Мизиновского IV селища были найдены несколько сотен фрагментов керамики – лепной (той, которую делали до изобретения гончарного круга древние болгары), и гончарной (которая принадлежит уже не кочевническим племенам, а оседлым племенам древних болгар), а также, как выразился Старков, «любопытный материал» – та самая монета, англосаксонский пенни с портетом короля Этельреда II Неразумного.

«Она была отчеканена в Великобритании в 997 – 1003 году. Это время викингов, и, видимо, какой-то скандинав проездом, может быть, ее потерял, может быть, обменял, может, его ограбили. Все-таки люди воинственные путешествовали ради денег, славы и добычи. После набегов на Британию, викинги оказались на Волжском пути. Видимо, среди их вещей оказалась эта монетка, которую по прошествии больше тысячи лет и нашли наши археологи. Это небольшая серебряная монета весом около грамма. Определенная доля сохранности позволяет разглядеть на ней штемпель, по которому мы и смогли атрибутировать этот древний пенни», – пояснил Старков.

«Она была отчеканена в Великобритании в 997 – 1003 году. Это время викингов, и, видимо, какой-то скандинав проездом, может быть, ее потерял, может быть, обменял, может, его ограбили» Фото: предосталено Андреем Старковым

На территории Российской Федерации за все время археологических наблюдений и исследований, акцентировал собеседник, таких западно-европейских монет было найдено всего около двухсот. Одна из монографий сообщает, что некоторые из них были также единичными находками, другие обнаружены в кладах.

«Теперь и нашей монетой пополнилась эта коллекция. Предметы материальной культуры, которая принадлежит викингам, на территории Татарстана, конечно, раньше обнаруживались – и в Болгарах, и в других крупных археологических коллекциях и памятниках: вещи, фибулы (застежки на плащ) и т.д. Есть ли среди них монеты, связанные с эпохой викингов и занесенные сюда с территории Западной Европы, я пока не могу ответить», – сказал археолог.

Монета эпохи викингов интересна тем, что характеризует связи нашего территориального региона с общемировыми процессами Фото: предоставлено Андреем Старковым

Монета эпохи викингов, отметил Старков, интересна тем, что характеризует связи нашего территориального региона с общемировыми процессами: древние болгары тоже находились в общемировой системе, тоже находились во взаимодействии с западно-европейским миром.

«Викинги примерно 300 лет терроризировали Европу, ну, и нас своими походами, набегами. Эта находка – след очень активной экспансии викингов со своего скандинавского полуострова во все остальные точки планеты Земля», – резюмировал Андрей Старков.

Изучение Мизиновского IV селища продолжится в новом сезоне Фото: предосталено Андреем Старковым

Изучение Мизиновского IV селища продолжится в новом сезоне. Обследуя и проводя мониторинг подобных памятников, археологи устанавливают участки территории объекта, на которых необходимо срочно закладывать обследования, чтобы не утерять информацию в результате размыва и разрушения структуры археологического памятника из-за эрозии. Серебряный пенни Этельреда II пополнит фонды Музея Института археологии имени Халикова и, вероятно, будет выставлен в небольшой экспозиции находок последних лет.