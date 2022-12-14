Новая набережная для Набережных Челнов: архитекторы представят итоговую концепцию проекта

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На следующей неделе, 20 декабря, в Молодежном центре «Нур» Набережных Челнов пройдут общественные обсуждения будущего набережной Табеева. На встрече архитекторы из бюро Heads Group покажут итоговую концепцию проекта, созданную с учетом пожеланий жителей и предложенных ими изменений. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Первые общественные обсуждения состоялись 10 ноября. Архитекторы бюро вместе с неравнодушными горожанами обсудили перспективы территории. Местные жители поделились своими предложениями. Насколько их возможно внедрить, оценили эксперты по водоохранным зонам, пользованию водным транспортом, экологическим и другим вопросам.

Все полученные советы и пожелания архитекторы внедрили в проект, который покажут уже 20 декабря. Начало встречи — в 9 часов утра.

На предстоящей встрече архитекторы ждут бизнесменов, представителей сообществ и организаций, а также, разумеется, всех будущих пользователей территории. С ними они обсудят итоговый проект, объяснят каждое принятое решение и при необходимости внесут коррективы.

Благоустройство набережной Табеева начнется в 2023 году по Программе развития общественных пространств Республики Татарстан. Первый этап благоустройства начнется с косы, прилегающей к набережной с южной стороны. Цель проекта — создать комфортное общественное пространство с доступом к воде и сохранить при этом существующую экосистему.

Имя Фикрята Табеева одна из набережных Автограда получила в 2016 году. С тех пор ничего нового на ней не происходило. Саму набережную немного облагородили в 2013-м: асфальтировали велодорожки и прогулочную зону, установили скамейки, спортивные и детские площадки, а в центральной части — пункты проката различного инвентаря и киоски с едой.