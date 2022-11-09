Жители Челнов решат, какой будет набережная Табеева

10 ноября в Молодежном центре «Нур» в Набережных Челнах состоятся общественные обсуждения, посвященные набережной Табеева. На встрече архитекторы бюро Heads Group покажут концепцию развития южной части набережной в районе Чаллы Яр и обсудят ее с жителями. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Благоустройство набережной Табеева начнется в 2023 году по Программе развития общественных пространств Республики Татарстан. Первый этап благоустройства начнется с косы, прилегающей к пространству с южной стороны. Цель проекта — создать комфортное общественное пространство с доступом к воде и сохранить существующую экосистему.

Архитекторы приглашают неравнодушных горожан обсудить будущее южной части набережной. На встрече они продемонстрируют концепцию первой очереди и расскажут про функциональные зоны на территории 15 га. В процессе разработки проекта специалисты выезжали на территорию и уже общались с местными жителями.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

Специалистам важно услышать истории челнинцев про набережную и познакомиться с ее постоянными пользователями. После встречи архитекторы внесут изменения горожан в проект, а позже приступят к разработке обновленного варианта. Его покажут на повторных общественных обсуждениях.

Эскизный проект набережной будет загружен на сайт park.tatar, все новости проекта можно найти в официальной группе, созданной для коммуникации с жителями.

Начало — в 19.00.