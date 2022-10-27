В Челнах начнется благоустройство косы на набережной Табеева

В этом году в Набережных Челнах начнется благоустройство косы, с южной части прилегающей к набережной Табеева. Этот участок станет первым этапом работы над будущей территорией всей набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Над первой очередью будет трудиться архитектурное бюро Heads Group. Разработчикам важно узнать мнение горожан о развитии данной территории, поэтому они организовали опросник для жителей города.

Респондентам предстоит рассказать, с чем у них ассоциируется это место, как они проводят время на косе, каким водным видом спорта занимаются, а также с кем здесь отдыхают. Также архитекторам интересно услышать мнения о проблемах территории, что именно здесь нравится и не нравится горожанам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах появятся малоэтажный микрорайон и микрорайон с 25-этажками.