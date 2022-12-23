Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% по итогам 2022 года

Снижение добычи газа в России по итогам этого года может составить 18-20% до 671 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Однако при этом, по его словам, к концу года вырастет добыча нефти.

«До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже объемов добычи по сравнению с прошлым годом примерно на 2%, до уровня 535 млн тонн. Выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году. Да, есть падение добычи частичное в газовой отрасли – примерно на 18-20%», – приводит его слова «Интерфакс».

В целом газовая отрасль России в этом году добудет 671 млрд кубометров газа, что также является большим объемом, добавил вице-премьер. На внутренний рынок, по его словам, пойдет примерно 470 млрд кубов.

На этой неделе Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за 1 Мвт·ч (это около 1,85 тыс. евро за 1 тыс. кубометров). Предполагается, что ограничение начнут применять с 15 февраля 2023 года.

Напомним, ранее Новак назвал ответные меры на введение потолка цен на нефть – в страны, которые будут требовать его соблюдения, будут запрещены поставки нефти и нефтепродуктов.