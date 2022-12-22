ЕС официально утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро

Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за 1 Мвт·ч (это около 1,85 тыс. евро за 1 тыс. кубометров). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Совета ЕС.

«Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен», – сказано в документе.

19 декабря агентство Reuters сообщало, что страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ. Ограничение должны начать применяться с 15 февраля следующего года.