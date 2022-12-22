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Ру Тат
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Экономика
22 декабря 2022  22:42

ЕС официально утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро

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Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за 1 Мвт·ч (это около 1,85 тыс. евро за 1 тыс. кубометров). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Совета ЕС.

«Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен», – сказано в документе.

19 декабря агентство Reuters сообщало, что страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ. Ограничение должны начать применяться с 15 февраля следующего года.

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