Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Зампред Правительства РФ Александр Новак сообщил, какие ответные меры Россия введет против стран, утвердивших потолок цен на нефть. По его словам, планируется запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать его соблюдения.

Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам, добавил Новак. Так, по его данным, в начале 2023-го года добыча может снизиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки – падение составит примерно 5-7%. Причем по итогам этого года добыча нефти в России вырастет на 2% – до 535 млн тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%, добавил вице-премьер.

Он напомнил об указе Президента России Владимира Путина об ответных мерах – сообщалось, что документ будет подписан в начале этой недели. «В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолку цен, который введен Евросоюзом», — цитирует Новака РИА Новости.

Ранее он уже завлял, что Россия откажется от продажи нефти по условиям ценового потолка даже в том случае, если для этого придется сократить добычу нефти, и анонсировал подготовку механизма, который запретит торговлю на введенных условиях.

Напомним, с 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», ЕС и Австралией. Потолком для «черного золота» из РФ определена планка в $60 за баррель. Предполагается, что ценовой потолок будет пересматриваться каждые два месяца с целью установления предельной цены минимум на 5% ниже среднерыночного уровня.