Годовая инфляция в Татарстане по итогам 2025 года составила 6,64%

В Республике Татарстан в декабре 2025 года цены выросли на 0,44% по сравнению с ноябрем. Годовая инфляция по итогам года замедлилась до 6,64%, что оказалось выше, чем в целом по России (5,59%) и в ПФО (6,39%). Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

В декабре наибольший рост цен зафиксирован в сегменте продовольственных товаров. Менее заметное подорожание отмечено в сфере услуг, а цены на непродовольственные товары увеличились умеренно. За год цены на продукты питания и услуги выросли быстрее общей инфляции, тогда как рост стоимости непродовольственных товаров оказался значительно ниже среднероссийского показателя.

С учетом сезонной корректировки в декабре цены в Татарстане выросли более заметно, чем в ноябре. Среди факторов – увеличение издержек поставщиков и производителей ряда товаров и услуг.

В целом по России годовая инфляция в декабре снизилась до 5,59% после 6,64% в ноябре. По оценке Банка России, чтобы закрепить устойчиво низкую инфляцию, в экономике будут сохраняться высокие процентные ставки. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция может снизиться до 4-5% и затем стабилизироваться вблизи 4%.