Новак: Последствия отказа США и Великобритании от российской нефти незначительны

Решение Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов мало затронуло Россию, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

Поставки в эти страны, по словам министра, были небольшими.

«Что касается США, мы поставляли туда 3% всего своего экспорта по нефти и 7% по нефтепродуктам», – сказал он.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение. Также ряд крупных зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность на территории России.

8 марта Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российской нефти и газа. Позже Великобритания объявила о том, что в конце 2022 года планируют прекратить ввоз нефти и нефтепродуктов из России.