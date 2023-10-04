СМИ: Правительство РФ готово ослабить запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России готово в ближайшее время ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов, исключив из него поставки дизельного топлива по трубопроводам. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет газета «Коммерсантъ».

По информации собеседников «Ъ», мощности хранения дизельного топлива в системе «Транснефти» оказались почти полностью исчерпаны при невозможности перенаправления его на внутренний рынок по технологическим причинам.

При этом крупные нефтяные компании начали предупреждать чиновников, что после затоваривания резервуаров НПЗ заводам придется начать снижать производство не только дизтоплива, но и других светлых нефтепродуктов. Это и вызвало актуализацию вопроса разрешения экспорта.

Решение может быть принято уже сегодня, 4 октября, на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, хотя, по данным одного из собеседников издания, изначально планировалось, что запрет на экспорт нефтепродуктов продлится до 10 октября. Вместе с тем смягчение экспортных ограничений пока не коснется бензина.

Теперь же в Правительстве изучают возможность введения механизма квотирования трубопроводного экспорта дизтоплива, чтобы его возобновление не привело к резкому повышению биржевых цен, которые снизились на 25%.