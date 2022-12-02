Новак назвал «театром абсурда» заявку Польши на закупку российской нефти

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что самая крупная польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на масштабные поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году.

«Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Напомним, страны Евросоюза до сих пор не могут принять решение об установлении максимальной цены на российскую нефть, так как Польша настаивает на более низкой стоимости топлива из России. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в ЕС все еще ожидают окончательного ответа польских властей по этому вопросу.