WSJ: ЕС в ожидании ответа от Польши о потолке цен на российскую нефть

Евросоюз намерен сегодня договориться о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов. В настоящее время государства — члены объединения ждут ответа от Польши, которая настаивала на значительно меньшей цене, заявляет ТАСС, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Источники издания поделились, что Еврокомиссия надеется заручиться поддержкой Варшавы, установив лимит, который будет пересматриваться каждые два месяца. Планируется, что он будет обновляться, чтобы удерживать стоимость российской нефти на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует.

ЕК намерена ускорить введение потолка цен, так как ряд стран опасаются не успеть принять его до выходных. Однако The Wall Street Journal уверена, что им удастся сделать это уже сегодня.