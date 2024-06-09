Костин: Экономика РФ не перегрета, ничего пока страшного не происходит

Топ-менеджер банка ВТБ Андрей Костин считает, что экономика РФ не перегрета. По его словам, она просто временно перешла на военные рельсы, став больше тратить на оборону, пишет РБК.

При этом он согласен, что такой переход повлиял на экономику: большие госрасходы не покрываются произведенной продукцией, которая потом идет обществу. Отсюда и высокая инфляция.

Однако критиковать Центробанк не нужно, хотя он на месте регулятора придерживался бы более мягкой денежно-кредитной политики. По его мнению, «хорошая» инфляция – это 7%, а «нормальная» – 8%. Отметим, что по данным ЦБ, по состоянию на апрель 2024-го годовая инфляция в России составила 7,8%.

Он также напомнил, что в 2000-е годы Россия сильно росла в плане экономики. Однако до 2008-го инфляция была двухзначной. В настоящее время российская экономика тоже растет и «ничего пока страшного не происходит», считает Костин.

Напомним, 7 июня ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такой показатель остается неизменным с декабря 2023 года. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что в последние месяцы наблюдается пауза в снижении текущей инфляции и сохранение высоких темпов экономического роста.

«Но имеющиеся данные пока не позволяют однозначно сказать, по какому сценарию дальше пойдет экономика. В базовом, то есть наиболее вероятном, сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться в II квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, чтобы придать новый импульс дезинфляции», – цитирует спикера пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что выбор между этими двумя сценариями будет главной развилкой на опорном заседании в июле.