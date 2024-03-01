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«Будет снижаться по-женски»: Глава ВТБ Костин спрогнозировал ставку ЦБ к концу года
Топ-менеджер банка ВТБ Андрей Костин предположил, что ключевая ставка ЦБ РФ пойдет вниз во втором полугодии 2024 года. Причем снижаться она будет «потихоньку, плавно, по-женски», пишет РИА «Новости».
«Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», - говорит Костин.
Его прогноз по ключевой ставке к концу этого года – 13%.
«По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%», - прогнозирует глава ВТБ.
Ранее топ-менеджер Сбера Герман Греф призвал сократить льготную ипотеку. Он также назвал кредит на жилье убыточным для банков и развеял миф о 5% маржи.
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