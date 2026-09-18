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Общество 18 сентября 2026 15:21

Носорога в Казанский зоопарк планируют привезти в 2027 году

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Носорога в зоопарк столицы Татарстана планируют привезти в следующем, 2027 году. Об этом журналистам сообщил директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Александр Шавлиашвили.

«Мы ведем переговоры. По нашему обычному графику, новые животные в зоопарке появляются раз в три месяца. Но сейчас мы немного выдохнем. Думаю, носорог появится в 2027 году», – заявил чиновник.

Шавлиашвили уточнил, что его привезут из Африки, как и жирафов.

Планы пополнить число обитателей Казанского зооботсада носорогом ранее раскрыл мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Пока же в Казань привезли из Намибии восемь жирафов: три самца и пять самок.

#Казанский зооботсад #Казанский зоопарк
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