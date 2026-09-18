Носорога в Казанский зоопарк планируют привезти в 2027 году

Носорога в зоопарк столицы Татарстана планируют привезти в следующем, 2027 году. Об этом журналистам сообщил директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Александр Шавлиашвили.

«Мы ведем переговоры. По нашему обычному графику, новые животные в зоопарке появляются раз в три месяца. Но сейчас мы немного выдохнем. Думаю, носорог появится в 2027 году», – заявил чиновник.

Шавлиашвили уточнил, что его привезут из Африки, как и жирафов.

Планы пополнить число обитателей Казанского зооботсада носорогом ранее раскрыл мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Пока же в Казань привезли из Намибии восемь жирафов: три самца и пять самок.