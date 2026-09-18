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Общество 18 сентября 2026 14:34

Одного из жирафов в Казани будут звать Батыр – имя дал Ильсур Метшин

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Имя одному из жирафов, которые сегодня прилетели в Казань из Намибии, выбрал мэр города Ильсур Метшин.

«Мне выпала честь выбрать имя для одного из самцов. Его будут звать Батыр. Надеюсь, что он хорошо себя проявит и будет галантен с самками. Уверен, наш зоопарк станет комфортным для них местом», – улыбнулся градоначальник.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что сегодня самолетом из Намибии были доставлены восемь жирафов: три самца и пять самок.

#Казанский зоопарк #животные #Ильсур Метшин
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