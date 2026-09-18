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Общество 18 сентября 2026 14:43

После жирафов в казанский зоопарк планируют привезти носорога

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Сегодня в Казань привезли из Намибии восемь жирафов: три самца и пять самок. Следующая цель – носорог. Об этом журналистам сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Следующее животное – носорог. Но это пока мечты и планы. Доставить животных с другого континента – это очень сложная ювелирная работа, требующая взаимодействия коллег на всех уровнях. То, что у нас получилось с жирафами – хороший пример народной дипломатии», – заявил градоначальник.

По его словам, расширение количества животных в казанском зоопарке способствует росту туристической привлекательности города.

#Казанский зоопарк #животные #Ильсур Метшин
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