После жирафов в казанский зоопарк планируют привезти носорога

Сегодня в Казань привезли из Намибии восемь жирафов: три самца и пять самок. Следующая цель – носорог. Об этом журналистам сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Следующее животное – носорог. Но это пока мечты и планы. Доставить животных с другого континента – это очень сложная ювелирная работа, требующая взаимодействия коллег на всех уровнях. То, что у нас получилось с жирафами – хороший пример народной дипломатии», – заявил градоначальник.

По его словам, расширение количества животных в казанском зоопарке способствует росту туристической привлекательности города.