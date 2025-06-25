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Происшествия 25 июня 2025 08:16

Nordwind Airlines сообщила о задержках казанских рейсов

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Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках нескольких рейсов, направляющихся в Казань и обратно. Информация появилась в телеграм-канале авиакомпании.

Задерживаются следующие рейсы:

  • EO/N4-759 Казань - Омск;
  • EO/N4- 760 Омск - Казань;
  • EO/N4- 904 Казань - Волгоград;
  • EO/N4- 903 Волгоград - Казань;
  • EO/N4- 725 Казань - Астрахань;
  • EO/N4- 726 Астрахань - Казань;

Напомним, накануне над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, один – летевший в Нижнекамск.

#авиарейсы
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