Ночью в Татарстане ожидаются туман и заморозки до −2 градусов

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Синоптики предупреждают татарстанцев об ухудшении погодных условий в ночь с 19 на 20 сентября и в среду утром. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Местами в республике прогнозируется туман, а также заморозки в воздухе и на почве до −2 градусов.

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что аномальное тепло задержатся в республике как минимум до конца этой недели.