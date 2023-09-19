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Ночью в Татарстане ожидаются туман и заморозки до −2 градусов
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Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»
Синоптики предупреждают татарстанцев об ухудшении погодных условий в ночь с 19 на 20 сентября и в среду утром. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Местами в республике прогнозируется туман, а также заморозки в воздухе и на почве до −2 градусов.
Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что аномальное тепло задержатся в республике как минимум до конца этой недели.
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