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Руc Тат
Происшествия 19 сентября 2023 16:32

Госавтоинспекция напомнила татарстанским водителям об осторожности в предстоящий туман

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Сегодня ночью и завтра утром, 20 сентября, в Татарстане ожидаются заморозки. Местами температура воздуха понизится до -2 градусов, а порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. В отдельных районах может образоваться туман, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция рекомендует водителям в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Рекомендуется следить, чтобы скорость движения соответствовала конкретным погодным условиям.

Пешеходам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы и проследить, чтобы водителям их было видно.

#непогода в татарстане
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