Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госавтоинспекция напомнила татарстанским водителям об осторожности в предстоящий туман
Сегодня ночью и завтра утром, 20 сентября, в Татарстане ожидаются заморозки. Местами температура воздуха понизится до -2 градусов, а порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. В отдельных районах может образоваться туман, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Госавтоинспекция рекомендует водителям в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Рекомендуется следить, чтобы скорость движения соответствовала конкретным погодным условиям.
Пешеходам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы и проследить, чтобы водителям их было видно.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа