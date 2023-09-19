Госавтоинспекция напомнила татарстанским водителям об осторожности в предстоящий туман

Сегодня ночью и завтра утром, 20 сентября, в Татарстане ожидаются заморозки. Местами температура воздуха понизится до -2 градусов, а порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. В отдельных районах может образоваться туман, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.



Госавтоинспекция рекомендует водителям в условиях плохой видимости воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Рекомендуется следить, чтобы скорость движения соответствовала конкретным погодным условиям.

Пешеходам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы и проследить, чтобы водителям их было видно.