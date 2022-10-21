Ночью в Татарстане ожидается до 6 градусов ниже

Завтра, 22 октября, в Татарстане сохранится сухая, но при этом достаточно холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный (в Казани ночью слабый до умеренного) северо-западный ветер, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от 1 до 6 градусов мороза (в столице РТ — от -1 до -3). В дневные часы воздух прогреется до 1–6 градусов тепла (в Казани — от +4 до +6).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров предупредил, что осадки и заморозки могут сказаться на качестве еще не убранного урожая.