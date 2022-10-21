Марат Зяббаров: Осадки и заморозки могут сказаться на качестве еще не убранного урожая

Вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал о продолжающейся в республике уборке технических сельскохозяйственных культур.

Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сначала докладчик обратил внимание на то, что прошедшие с начала сентября осадки благоприятно сказываются на озимых культурах, однако влага серьезно усложняет уборку картофеля, сахарной свеклы и овощей.

На сегодняшний день из 4,6 тыс. гектаров картофеля убрано 3,8 тыс., или 83%. Накопано 102 тыс. тонн с урожайностью 271,8 центнера с гектара. Также убрано 1,9 тыс. гектаров овощей (75%), собрано 34,5 тыс. тонн со средней урожайностью 178 центнеров с гектара.

Всего в республике насчитывается семь самоходных и 56 прицепных картофелеуборочных комбайнов. Самоходные комбайны в нынешних погодных условиях более работоспособны, чем прицепные, и имеют больший потенциал для уборки урожая, заметил министр.

При этом по данным метеорологов в ночные часы температура воздуха в регионе уже опускается ниже нуля градусов. Это может привести к серьезным потерям качества и количества урожая. Картофель, морковь и столовая свекла промерзают при продолжительных температурах в -2 градуса. На данный момент аграриям предстоит убрать еще 768 гектаров картофеля (20,8 тыс. тонн) и 633 гектара овощей (11,2 тыс. тонн), отметил Зяббаров.

Уборка сахарной свеклы завершена на 68% площадей. С 34 тыс. гектаров накопано 1 млн 257 тыс. тонн с урожайностью 370 центнеров с гектара. На сахарные заводы вывезено 704,5 тыс. тонн нового урожая, переработано 518,8 тыс. тонн. Произведено 80,5 тыс. тонн сахара.

В копке сахарной свеклы участвуют 76 свеклоуборочных комбайнов и 630 грузовиков. Из-за переувлажнения основной проблемой остается вывозка сырья с полей на сахарные заводы, констатировал глава Минсельхозпрода.

Продолжается также уборка кукурузы: еще не собран урожай с 60,4 тыс. гектаров, в том числе с 35,3 тыс. гектаров, отведенных на зерно. С 129,9 тыс. гектаров заготовлено 2 млн 817 тыс. тонн силоса. В целом имеется 36,7 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, добавил министр.

Кукуруза на зерно обмолочена с 10,9 тыс. гектаров, это 24% от плановых площадей. Намолочено 54 тыс. тонн зерна с урожайностью 49,2 центнера с гектара. Одиннадцать районов из 35 еще не приступили к обмолоту, на них приходится 11,2 тыс. гектаров кукурузы на зерно.

Продолжается и уборка подсолнечника. Убрано 21% (44,6 тыс. гектаров), намолочено 87 тыс. тонн маслосемян. Средняя урожайность составляет 19,5 центнера с гектара, что на 36% выше уровня прошлых лет. В целом предполагается убрать свыше 350 тыс. тонн семян подсолнечника.

Марат Зяббаров подчеркнул, что затягивание уборки подсолнечника приводит к значительному увеличению кислотности, что в свою очередь снижает класс продукции. Кроме того, согласно данным филиала Россельхозцентра по РТ, влажная погода способствует развитию серой гнили, которая также приводит к повышению кислотности маслосемян.

Минсельхозпрод РТ продолжает работу по привлечению сельхозтоваропроизводителей республики для участия в закупочных интервенциях государственного фонда зерна. Руководитель ведомства также сообщил о мерах поддержки по субсидированию затрат производителей на реализованное зерно. В общей сложности для этого будет выделено более 1,3 млрд рублей. Проведение отбора и распределение средств пройдут в два этапа.

Помимо прочего, Зяббаров призвал предупредить население об опасности распространения африканской чумы свиней на территории республики. Помимо частных подворий, в республике имеются семь промышленных свиноводческих предприятий, где содержатся около 460 тыс. голов свиней. На каждом из них разработан план мероприятий по улучшению мер биозащиты.