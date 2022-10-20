На выходных в Татарстане ожидается до 7 градусов мороза

На предстоящих выходных в Татарстане ожидается антициклональная погода без существенных осадков, понижение температурного фона продолжится. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

По ночам столбики термометров будут опускаться до 0, -7 градусов. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 1–7 градусов тепла, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели атмосферные фронты северного циклона вновь принесут в республику дожди. Температура воздуха при этом не превысит +2, +7 градусов.