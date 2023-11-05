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Ночью небо над Татарстаном осветило северное сияние
Жители Татарстана выкладывают в соцсети снимки северного сияния. Редкое природное явление жители республики смогли увидеть в ночь с 4 на 5 ноября. Кадры необычного явления опубликовали жители Сабинского, Апастовского, Балтасинского и Агрызского районов.
Так, любитель-астроном, а также фотограф Ильсур Абдуллин заснял в небе над Азево северное сияние.
«Ноябрьское северное сияние над Азевскими просторами!» – подписал он фотографии.
Ранее в беседе с агентством любитель-астроном рассказывал, что полярные сияния вызывает солнечный ветер. В конце сентября он запечатлел их в промежутке с 1.30 до 2.20 часов ночи.
«Это явление связано с солнечным циклом, каждые 11 лет», – сказал он.
Тогда полярное сияние наблюдали в Ленинградской области, Москве и в некоторых других регионах.
В свою очередь профессор КФУ Юрий Нефедьев рассказывал, что эти красивые явления могут свидетельствовать как об ослаблении магнитного поля Земли, так и о других аномалиях, связанных с атмосферой.
«Поэтому чем меньше таких сияний, тем более спокойная обстановка. Сияния, тем более так часто повторяющиеся, говорят о происходящих аномалиях», – отметил он.
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