Ночью на территорию Татарстана опустится туман

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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

«Ночью и утром 8 сентября на территории Республики Татарстан и в г. Казани местами ожидается туман», – сказано в предупреждении.

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь в беседе с «Татар-информом» рассказал, что температурный режим в сентябре ожидается выше климатической нормы на один градус. Однако, несмотря на аномальное тепло, в ночные часы будет достаточно прохладно, отмечал специалист.