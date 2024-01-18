Ночью дороги Казани очищали от снега более 600 машин. В уборке города были задействованы около 500 дорожных рабочих. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Саляхутдинов.

Игорь Саляхутдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дополнительно привлекли более 200 единиц техники, а также людей. Днем работало около 600 человек, ночью — 500», — рассказал спикер.

В связи с обильным выпадением осадков и сильным ветром в Казани 17 января был введен оперативный план «Буран», дорожные службы переведены в усиленный режим работы, задействована дополнительная техника, добавил Саляхутдинов.

«Последний раз план „Буран“ вводили два года назад, прошлой зимой его не было», — заметил председатель комитета.

По его словам, в первую очередь после снегопадов очищают центральные магистрали, по которым движется общественный транспорт, а также остановки, дороги около социальных объектов и с интенсивным трафиком.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сначала дороги посыпают противогололедной смесью. Через 3-5 часов начинается разметание образовавшейся снежной крошки. Затем дорожники формируют снежные валы, погружают и вывозят снег.

«В течение трех дней его вывозим. Снег вывозится на восемь снегоплавильных пунктов. Предусмотрено 10 временных площадок для складирования снега», — заявил Саляхутдинов.

Он заверил, что уборка улиц проходит одновременно во всех районах города без приоритетности. Каждая районная администрация пользуется услугами генподрядных организаций, за которыми закреплены территории.

Спикер подчеркнул, что трудности с очисткой дорог от снега создают припаркованные автомобили. «Совместно с ГИБДД мы такие участки отрабатываем. В основном вывозим снег в ночное время, так как машин меньше», — уточнил он.

Такую же проблему назвал заместитель директора МУП «ДРЭУ Кировского района» Зуфар Галиуллин. Он отметил, что горожане оставляют свои машины даже под знаками, запрещающими остановку или стоянку.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Галиуллин сообщил, что в Кировском и Московском районах Казани работают 84 единицы техники и около 80 дорожных рабочих.

«В целом не хватает около 200 человек. Это специфическая отрасль, не все сюда идут. Нужно работать на улице в дождь, снег, в морозы, поэтому нет большого потока людей. Что касается зарплат, то они средние — не самые маленькие и не самые большие», — поделился он.

При этом, по словам спикера, со снегопадами в этих районах справляются, и за ночь вывозится около 1,5 тыс. тонн снега.