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Ночью дороги Казани очищали от снега более 600 машин
Ночью дороги Казани очищали от снега более 600 машин. В уборке города были задействованы около 500 дорожных рабочих. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Саляхутдинов.
«Дополнительно привлекли более 200 единиц техники, а также людей. Днем работало около 600 человек, ночью — 500», — рассказал спикер.
В связи с обильным выпадением осадков и сильным ветром в Казани 17 января был введен оперативный план «Буран», дорожные службы переведены в усиленный режим работы, задействована дополнительная техника, добавил Саляхутдинов.
«Последний раз план „Буран“ вводили два года назад, прошлой зимой его не было», — заметил председатель комитета.
По его словам, в первую очередь после снегопадов очищают центральные магистрали, по которым движется общественный транспорт, а также остановки, дороги около социальных объектов и с интенсивным трафиком.
Сначала дороги посыпают противогололедной смесью. Через 3-5 часов начинается разметание образовавшейся снежной крошки. Затем дорожники формируют снежные валы, погружают и вывозят снег.
«В течение трех дней его вывозим. Снег вывозится на восемь снегоплавильных пунктов. Предусмотрено 10 временных площадок для складирования снега», — заявил Саляхутдинов.
Он заверил, что уборка улиц проходит одновременно во всех районах города без приоритетности. Каждая районная администрация пользуется услугами генподрядных организаций, за которыми закреплены территории.
Спикер подчеркнул, что трудности с очисткой дорог от снега создают припаркованные автомобили. «Совместно с ГИБДД мы такие участки отрабатываем. В основном вывозим снег в ночное время, так как машин меньше», — уточнил он.
Такую же проблему назвал заместитель директора МУП «ДРЭУ Кировского района» Зуфар Галиуллин. Он отметил, что горожане оставляют свои машины даже под знаками, запрещающими остановку или стоянку.
Галиуллин сообщил, что в Кировском и Московском районах Казани работают 84 единицы техники и около 80 дорожных рабочих.
«В целом не хватает около 200 человек. Это специфическая отрасль, не все сюда идут. Нужно работать на улице в дождь, снег, в морозы, поэтому нет большого потока людей. Что касается зарплат, то они средние — не самые маленькие и не самые большие», — поделился он.
При этом, по словам спикера, со снегопадами в этих районах справляются, и за ночь вывозится около 1,5 тыс. тонн снега.
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