На «Ночном велофесте» в Казани пройдет свадебная церемония

Казанский «Ночной велофест» впервые пройдет по закольцованному маршруту. Старт будет дан в 22.00 17 августа на парковке у Центра семьи «Казан», финишировать участники будут там же, проехав 14 километров по городу. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Маршрут велоэкскурсии будет проходить по исторической части города и заречному району. Протяженность его составит 14 километров, время прохождения около двух с половиной часов <…> Для участников подготовлена специальная аудиоэкскурсия, где они узнают не только о достопримечательностях города, но и об известных семьях и личностях, которые прославили своими именами Казань», – отметила Санникова.

Например, в рамках велофеста вспомнят знаменитого уроженца Казанской губернии Онисима Панкратова, который с 1911 по 1913 год совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде.

Кроме велопрогулки и экскурсии участников «Ночного велосфеста» ждут различные дополнительные активности, розыгрыш велосипедов и других подарков, выступление кавер-группы, спортивная зарядка. В рамках мероприятия состоится даже свадебная церемония участников велозаезда.

«Обращаю внимание, что в нашей ночной велоэкскурсии может принять участие каждый, достигший 18 лет. Участники до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Экипировка участников также должна быть соответствующей: светоотражающие элементы в одежде, световые элементы на велосипеде, защитная экипировка на велосипедистах. Участники на самокатах и электросамокатах приравниваются к пешеходам и не могут ехать в колонне», – заключила директор Комитета по развитию туризма.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани потратят 4,82 млн рублей, чтобы провести «Ночной велофест».

«Ночной велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу, организуемая при поддержке мэрии столицы РТ и Комитета по развитию туризма Казани. В прошлом году мероприятие собрало 4,5 тыс. участников.